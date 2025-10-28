США обошли стороной «Роснефть» в Германии

Активы «Роснефти» в Германии, находящиеся под внешним управлением, не попадут под новые санкции США против российской энергетики, сообщила федеральный министр экономики ФРГ Катерина Райхе на конференции, посвященной внешнеэкономическим связям, агентству Reuters во вторник, 28 октября. Министр сослалась на «письмо-гарантию» от Вашингтона, полученное ночью накануне. По ее мнению, это заявление является бессрочным.

Таким образом, покупатели продукции части компании, находящейся под внешним управлением, могут быть уверены, что не подпадут под вторичные санкции США, подчеркивают журналисты.

22 октября США ввели новые санкции против РФ из-за «отсутствия у России серьезного интереса к мирному процессу» по завершению войны в Украине. В черный список внесены две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и «Лукойл», — а также их дочерние предприятия на территории России.

Также заблокированы любые юридические лица, принадлежащие «на 50% или более» одному или нескольким заблокированным лицам. За нарушение предусмотрено применение гражданско-правовых или уголовных санкций к гражданам США и иностранным гражданам. В списке нет немецких «дочек» «Роснефти» — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing.

После начала вторжения России в Украину власти Германии лишили «Роснефть» контроля над немецкими дочерними предприятиями Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям. Право собственности осталось за «Роснефтью».

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. Компания владеет долями в трех крупных немецких НПЗ: PCK Schwedt в Шведте, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

27 октября агентство Bloomberg сообщило, что США предоставили правительству Германии шестимесячный срок, чтобы урегулировать структуру собственности немецких активов «Роснефти». Администрация президента США Дональда Трампа уведомила немецкую сторону о возможности предоставления Rosneft Deutschland невозобновляемой ограниченной генеральной лицензии, сообщили анонимные источники Bloomberg.