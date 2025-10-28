Китайцы все дешевле покупают российскую нефть

USD 1.7000
Нефть дальневосточного сорта ESPO, которая традиционно продается дороже главного российского сорта Urals, не избежала негативных последствий от введения Соединенными Штатами блокирующих санкций против «Роснефти» и «Лукойла», а также принятия Евросоюзом 19-го пакета санкций. Эффект от действий Запада превысил $1,5 за баррель.

Спотовые продажи ESPO осуществляются на этой неделе со скидкой $0,5 за баррель (с учетом расходов на доставку покупателю) по отношению к цене сорта-ориентира Brent, сообщает Bloomberg со ссылкой на участвующих в операциях трейдеров. Между тем на прошлой неделе до объявления о санкциях эта нефть продавалась с премией, которая составляла более $1.

ESPO (ВСТО) – марка сибирской нефти, поставляемой по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Это низкосернистый сорт, поэтому его цена традиционно выше, чем цена высокосернистой нефти Urals. Основные объемы ESPO добывает и поставляет попавшая под американские санкции «Роснефть»; объемы «Лукойла» на этом направлении ниже, чем у нее, а также «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», которые уже находятся под санкциями.

ESPO пользуется популярностью как у государственных нефтеперерабатывающих компаний Китая, так и у частных НПЗ, имеющих большой опыт работы с подсанкционной нефтью из Ирана и из России.

После введения последних санкций США госкомпании, включая Sinopec, отменили некоторые закупки российской нефти, в основном сорта ESPO, отмечает Bloomberg. Частные НПЗ принимают в сутки около 800 000 баррелей дальневосточной российской нефти таких сортов, как ESPO, Sokol и Sakhalin Blend, и этот спрос «останется стабильно высоким», считают аналитики Vortexa. Но пока неясно, смогут ли эти НПЗ также принять баррели, от которых отказываются другие переработчики, говорится в отчете Vortexa.

