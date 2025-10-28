Китайцы все дешевле покупают российскую нефть

Нефть дальневосточного сорта ESPO, которая традиционно продается дороже главного российского сорта Urals, не избежала негативных последствий от введения Соединенными Штатами блокирующих санкций против «Роснефти» и «Лукойла», а также принятия Евросоюзом 19-го пакета санкций. Эффект от действий Запада превысил $1,5 за баррель.

Спотовые продажи ESPO осуществляются на этой неделе со скидкой $0,5 за баррель (с учетом расходов на доставку покупателю) по отношению к цене сорта-ориентира Brent, сообщает Bloomberg со ссылкой на участвующих в операциях трейдеров. Между тем на прошлой неделе до объявления о санкциях эта нефть продавалась с премией, которая составляла более $1.

ESPO (ВСТО) – марка сибирской нефти, поставляемой по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Это низкосернистый сорт, поэтому его цена традиционно выше, чем цена высокосернистой нефти Urals. Основные объемы ESPO добывает и поставляет попавшая под американские санкции «Роснефть»; объемы «Лукойла» на этом направлении ниже, чем у нее, а также «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», которые уже находятся под санкциями.

ESPO пользуется популярностью как у государственных нефтеперерабатывающих компаний Китая, так и у частных НПЗ, имеющих большой опыт работы с подсанкционной нефтью из Ирана и из России.

После введения последних санкций США госкомпании, включая Sinopec, отменили некоторые закупки российской нефти, в основном сорта ESPO, отмечает Bloomberg. Частные НПЗ принимают в сутки около 800 000 баррелей дальневосточной российской нефти таких сортов, как ESPO, Sokol и Sakhalin Blend, и этот спрос «останется стабильно высоким», считают аналитики Vortexa. Но пока неясно, смогут ли эти НПЗ также принять баррели, от которых отказываются другие переработчики, говорится в отчете Vortexa.