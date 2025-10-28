USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Азербайджанцы и сербы стреляют из артиллерии

фото
17:46 889

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, проведены совместные тактические учения с участием артиллеристов двух стран.

Как сообщили в Минобороны, в ходе учений, прошедших на территории Сербии, артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Во время стрельб из артиллерийских установок NORA B-52 цели были успешно поражены, поставленные задачи выполнены.

Основное внимание на учениях было уделено обмену опытом, повышению уровня подготовки командного состава и личного состава, а также отработке планирования действий подразделений в условиях боевых операций.

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 40
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам фото
19:19 282
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5950
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3216
Россияне сбили собственный вертолет
Россияне сбили собственный вертолет в пятый раз с начала войны
18:42 1355
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2312
У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4297
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 2773
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4805
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 5566
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 2832

ЭТО ВАЖНО

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 40
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам фото
19:19 282
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5950
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3216
Россияне сбили собственный вертолет
Россияне сбили собственный вертолет в пятый раз с начала войны
18:42 1355
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2312
У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4297
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 2773
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4805
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 5566
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 2832
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться