Азербайджанцы и сербы стреляют из артиллерии

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, проведены совместные тактические учения с участием артиллеристов двух стран.

Как сообщили в Минобороны, в ходе учений, прошедших на территории Сербии, артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Во время стрельб из артиллерийских установок NORA B-52 цели были успешно поражены, поставленные задачи выполнены.

Основное внимание на учениях было уделено обмену опытом, повышению уровня подготовки командного состава и личного состава, а также отработке планирования действий подразделений в условиях боевых операций.