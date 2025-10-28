Генералу Мирзоеву дали 9 лет

USD 1.7000
Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя начальника тыла Росгвардии генерала азербайджанского происхождения Мирзы Мирзоева.

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.

53-летний Мирза Мирзоев был арестован в ноябре 2024 года.

По версии следствия, в 2023 году он получил откат в размере 140 миллионов рублей от руководства компании-производителя модулей для строительства складов.

Стоимость работ составляла 479,9 миллиона рублей, а в обмен на откат Мирзоев предложил увеличить сумму контракта.

Основой уголовного дела стали показания генерального директора ООО «Пегас-Эко» Эркина Захидова.

Мирза Мирзаев (полное имя — Мирза Мирзаев Маис оглы) родился 26 мая 1972 года. В 2006 году окончил Военную академию тыла и транспорта в Санкт-Петербурге, которая в 2012 году была переименована в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва.

В 2015 году, по данным ЦИК, Мирза Мирзаев выдвигался на выборы депутатов думы Будённовска в Ставропольском крае, где в то время служил в одной из местных войсковых частей.

Ранее СМИ называли Мирзу Мирзаева «самым богатым генералом Росгвардии» — по данным расследований, у него имелось несколько дорогостоящих автомобилей и недвижимость, стоимость которой оценивается в сотни миллионов рублей.

