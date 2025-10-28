Глава Saudi Aramco пророчит рост спроса на нефть и газ

Спрос на углеводороды в мире сохраняется высоким – на долю стран Глобального Юга приходится 80% потребления, а к 2026 году спрос может вырасти на 1,1–1,4 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщил исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер в ходе трансляции форума Future Investment Initiative.

«Спрос на углеводороды остается высоким. Если десять лет назад он был на уровне, эквивалентном 295 млн баррелей в сутки, то сегодня это 340-345 млн баррелей в сутки. Если взглянуть на рост спроса в этом году, то он находится на уровне 1,1-1,3 млн баррелей в сутки. Согласно разным прогнозам, рост спроса в 2026 году будет на уровне 1,1-1,4 млн баррелей в сутки», – сказал Нассер.

По его словам, наибольший потенциал роста потребления углеводородов сосредоточен в странах Глобального Юга, где уровень потребления на душу населения остается низким.

Исполнительный директор Saudi Aramco отметил, что в этих странах приходится примерно два барреля на человека, тогда как в Европе этот показатель достигает девяти, а в США — 22 баррелей, и именно поэтому основной спрос формируется в развивающихся странах, стремящихся развивать свою экономику.