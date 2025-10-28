USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Американцы уничтожают наркотеррористов

18:17

Вооруженные силы США в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили в международных водах четыре катера, которые могли использоваться для перевозки наркотиков.

Как сообщил в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет, 14 находившихся на борту подозреваемых были убиты, еще один выжил. «В результате трех ударов было уничтожено 14 наркотеррористов, один выжил. Все удары нанесены в международных водах», - указал он.

Глава ведомства отметил, что в операции по спасению выжившего подозреваемого в наркотрафике также принимала участие Мексика. «Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем «Аль-Каида», и с ними будут обращаться так же», - добавил Хегсет. 

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал наносить удары с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. 

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 50
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам фото
19:19 285
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5953
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3218
Россияне сбили собственный вертолет
Россияне сбили собственный вертолет в пятый раз с начала войны
18:42 1359
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2320
У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4300
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 2777
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4807
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 5570
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 2836

