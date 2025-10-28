Американцы уничтожают наркотеррористов

Вооруженные силы США в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили в международных водах четыре катера, которые могли использоваться для перевозки наркотиков.

Как сообщил в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет, 14 находившихся на борту подозреваемых были убиты, еще один выжил. «В результате трех ударов было уничтожено 14 наркотеррористов, один выжил. Все удары нанесены в международных водах», - указал он.

Глава ведомства отметил, что в операции по спасению выжившего подозреваемого в наркотрафике также принимала участие Мексика. «Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем «Аль-Каида», и с ними будут обращаться так же», - добавил Хегсет.

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал наносить удары с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.