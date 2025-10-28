USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Европейцы не оставят украинцев замерзать

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел объявил о выделении средств на поддержку энергосистемы Украины. Об этом он написал в соцсети Х, передает «Европейская правда».

Ван Веел, который находится с визитом в Киеве, заявил о выделении 25 млн евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для Украины. Также он отметил, что «сильное давление на Россию является жизненно важным».

Накануне Киев посещал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, который объявил о выделении 150 тыс. евро на поддержку украинского энергетического сектора в преддверии зимы.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины в преддверии зимы. 

Кроме того, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине в зимний период. 

