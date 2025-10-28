Россияне сбили собственный вертолет

Российские силы противовоздушной обороны по ошибке сбили собственный боевой вертолет Ка-52 во время отражения атаки украинских беспилотников на территорию России.

Об этом сообщили ТГ-каналы Fighterbomber, Aviahub и «Воевода вещает». По подсчетам The Insider, это уже как минимум пятый случай с начала войны, когда российская армия теряет вертолет.

ТГ-канал «Позывной «Кацман» уточняет, что инцидент произошел, предположительно, из-за ошибки пилота истребителя, который принял вертолет за украинский беспилотник.

«Сбит Ка-52(52М), к сожалению, не без потерь в личном составе. Сбит своими вроде бы — истребитель отработал. Известно, что перепутали с БПЛА, видимо, он рядом был, попали просто не в того. С происшествием и его причинами разбираются», — говорится в публикации.

Подобные случаи в российской армии происходят не впервые. В июне 2024 года над Анапой российская система ПВО сбила вертолет Ка-29 Воздушно-космических сил России. Тогда в результате инцидента погиб весь экипаж — четыре человека.

Согласно подсчетам The Insider, всего за время войны Россия потеряла в результате «огня по своим» как минимум 17 летательных аппаратов, включая 12 самолетов и 5 вертолетов. Среди них — четыре Су-35, три Су-34, два А-50, по одному Су-27, Су-30 и Ил-22, а также два Ка-52, Ка-29, Ми-24 и Ми-8.