USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Россияне сбили собственный вертолет

в пятый раз с начала войны
18:42 1362

Российские силы противовоздушной обороны по ошибке сбили собственный боевой вертолет Ка-52 во время отражения атаки украинских беспилотников на территорию России.

Об этом сообщили ТГ-каналы Fighterbomber, Aviahub и «Воевода вещает». По подсчетам The Insider, это уже как минимум пятый случай с начала войны, когда российская армия теряет вертолет.

ТГ-канал «Позывной «Кацман» уточняет, что инцидент произошел, предположительно, из-за ошибки пилота истребителя, который принял вертолет за украинский беспилотник.

«Сбит Ка-52(52М), к сожалению, не без потерь в личном составе. Сбит своими вроде бы — истребитель отработал. Известно, что перепутали с БПЛА, видимо, он рядом был, попали просто не в того. С происшествием и его причинами разбираются», — говорится в публикации.

Подобные случаи в российской армии происходят не впервые. В июне 2024 года над Анапой российская система ПВО сбила вертолет Ка-29 Воздушно-космических сил России. Тогда в результате инцидента погиб весь экипаж — четыре человека.

Согласно подсчетам The Insider, всего за время войны Россия потеряла в результате «огня по своим» как минимум 17 летательных аппаратов, включая 12 самолетов и 5 вертолетов. Среди них — четыре Су-35, три Су-34, два А-50, по одному Су-27, Су-30 и Ил-22, а также два Ка-52, Ка-29, Ми-24 и Ми-8.

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 55
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
19:19 285
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5956
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
12:42 3220
Россияне сбили собственный вертолет
Россияне сбили собственный вертолет
18:42 1363
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2321
У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4302
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 2780
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4807
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
15:02 5570
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее?
13:43 2836

