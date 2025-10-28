USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Задержаны изготовители поддельных лекарств от ящура

В Азербайджане задержаны лица, изготавливавшие поддельные лекарства от ящура.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, ими являются 26-летний Зарби Заманoв и его 28-летний родственник Раван Заманoв.

В ходе расследования было установлено, что они смешивали строительную краску с техническим спиртом и фасовали получившийся раствор так, чтобы он выглядел как лекарство. Затем данный раствор продавался под видом средства от ящура.

В поселке Локбатан Гарадагского района при обыске цеха, принадлежащего З.Заманову и Р.Заманову, полиция обнаружила кустарно изготовленные поддельные препараты и другие улики. Экспертиза изъятых веществ показала, что они неэффективны в лечении ящура.

Расследование по данному факту продолжается. МВД рекомендует фермерам при лечении и профилактике своего скота использовать только официально сертифицированные лекарственные средства.

