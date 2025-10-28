USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Зеленский о «сильном шаге» Трампа

19:16

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Дональда Трампа оказать давление на поддерживающий Россию Пекин во время его ближайшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 октября, Зеленский выразил уверенность, что давление президента США Дональда Трампа на председателя КНР Си Цзиньпина «может стать одним из сильных шагов» американского лидера в попытках добиться окончания войны РФ против Украины, сообщают украинские СМИ.

При этом украинский лидер указал на введенные в середине октября новые санкции США и выразил надежду на то, что за «этим решительным санкционным шагом» последует сокращение китайского импорта из России.

