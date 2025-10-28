Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 октября встретился с жителями сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.
Глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в села жителям.
