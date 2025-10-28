USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

«Большие надежды» Венгрии

19:25 171

Венгрия связывает «большие надежды» с новой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Президент Трамп абсолютно привержен достижению мира и в целом представляет единственную надежду на это. Поэтому мы очень надеемся, что президент Трамп и президент Путин проведут встречу, о которой они договорились в разговоре по телефону и которую мы будем рады принять у себя. Насколько мы понимаем, ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и содержании», — сказал Сийярто.

По словам министра, для завершения войны в Украине «американцы и русские должны достичь согласия», а для этого требуются переговоры. До этого Сийярто провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях международной конференции по евразийской безопасности.

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 63
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам
Ильхам Алиев вручил ключи от квартир зангиланцам фото
19:19 291
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 5962
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3222
Россияне сбили собственный вертолет
Россияне сбили собственный вертолет в пятый раз с начала войны
18:42 1375
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
Генералу Мирзоеву дали 9 лет
17:54 2327
У Пашиняна резко ответили России
У Пашиняна резко ответили России
16:04 4307
У Варданяна новый адвокат
У Варданяна новый адвокат
16:05 2784
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
14:50 4812
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение
Россия усилила наступление. Покровску грозит падение обновлено 15:02
15:02 5573
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 2838

