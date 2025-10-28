«Большие надежды» Венгрии

Венгрия связывает «большие надежды» с новой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Президент Трамп абсолютно привержен достижению мира и в целом представляет единственную надежду на это. Поэтому мы очень надеемся, что президент Трамп и президент Путин проведут встречу, о которой они договорились в разговоре по телефону и которую мы будем рады принять у себя. Насколько мы понимаем, ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и содержании», — сказал Сийярто.

По словам министра, для завершения войны в Украине «американцы и русские должны достичь согласия», а для этого требуются переговоры. До этого Сийярто провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях международной конференции по евразийской безопасности.