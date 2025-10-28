Указы Байдена назвали «незаконными»

В документе утверждается, что некоторые указы и президентские помилования могли быть подписаны без ведома Байдена с использованием устройства автоподписи.

Комитет утверждает, что во время президентства Байдена помощники могли использовать автоподпись для утверждения официальных документов, не получая на то прямого согласия президента. В отчете говорится, что, если администрация не сможет доказать личное одобрение Байденом тех или иных решений, комитет будет считать эти действия «недействительными».

Расследование, длившееся пять месяцев, основывалось на показаниях бывших чиновников администрации Байдена. В документе отмечается, что не найдено медицинских доказательств, свидетельствующих о недееспособности Байдена, однако комитет ссылается на возможное сокрытие ухудшения его когнитивных функций ближайшими помощниками. В отчете также подвергается критике личный врач Байдена Кевин О'Коннор, которого обвиняют в сокрытии информации о состоянии президента. Комитет направил запрос в медицинский совет округа Колумбия с просьбой расследовать деятельность врача и рассмотреть вопрос о возможных дисциплинарных мерах.

Ранее Байден отвергал обвинения в использовании автоподписи без его ведома. «Автоподпись законна. Ее использовали и другие президенты, включая Трампа. Они лгут, и они это знают», – говорил он в интервью The New York Times. Комитет при этом считает, что выявленные нарушения «ставят под сомнение легитимность ряда президентских актов, включая помилования», и требуют юридической оценки от Министерства юстиции.