USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Указы Байдена назвали «незаконными»

новость дополнена
19:38 1206

Конгресс США считает действия бывшего американского президента Джо Байдена «незаконными». Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В документе утверждается, что некоторые указы и президентские помилования могли быть подписаны без ведома Байдена с использованием устройства автоподписи.

Комитет утверждает, что во время президентства Байдена помощники могли использовать автоподпись для утверждения официальных документов, не получая на то прямого согласия президента. В отчете говорится, что, если администрация не сможет доказать личное одобрение Байденом тех или иных решений, комитет будет считать эти действия «недействительными».

Расследование, длившееся пять месяцев, основывалось на показаниях бывших чиновников администрации Байдена. В документе отмечается, что не найдено медицинских доказательств, свидетельствующих о недееспособности Байдена, однако комитет ссылается на возможное сокрытие ухудшения его когнитивных функций ближайшими помощниками. В отчете также подвергается критике личный врач Байдена Кевин О'Коннор, которого обвиняют в сокрытии информации о состоянии президента. Комитет направил запрос в медицинский совет округа Колумбия с просьбой расследовать деятельность врача и рассмотреть вопрос о возможных дисциплинарных мерах.

Ранее Байден отвергал обвинения в использовании автоподписи без его ведома. «Автоподпись законна. Ее использовали и другие президенты, включая Трампа. Они лгут, и они это знают», – говорил он в интервью The New York Times. Комитет при этом считает, что выявленные нарушения «ставят под сомнение легитимность ряда президентских актов, включая помилования», и требуют юридической оценки от Министерства юстиции.

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3122
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 883
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1143
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1752
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4700
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2318
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1561
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7857
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808

ЭТО ВАЖНО

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3122
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 883
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1143
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1752
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4700
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2318
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1561
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7857
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться