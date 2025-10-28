USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...

19:36 1562

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника Турции – Дня Республики.

В поздравительном письме главы азербайджанского государства говорится: «Благодаря Вашей дальновидной и решительной политике сегодня Турция покоряет новые вершины во всех сферах, добивается больших успехов, признана как сильное и могущественное государство, чье слово имеет вес в международных вопросах. Активная и принципиальная позиция Турции в процессах, происходящих на глобальном уровне и в регионе, ее усилия по установлению мира и стабильности снискали ей большой авторитет и доверие в мире. Мы рады и гордимся каждым успехом братской страны».

Президент Алиев отметил высокий уровень азербайджано-турецких отношений, «исходящих из непоколебимой воли наших народов и основанных на принципе «Одна нация – два государства», который вызывает чувство большой гордости».

«Углубление с каждым днем наших межгосударственных отношений, которые с подписанием Шушинской декларации вышли на уровень стратегического союзничества и приобретают новое содержание, является ярким выражением нашей твердой политической воли и последовательных совместных усилий. Сегодня не имеющие аналога в мире братство, единство и союзничество между Азербайджаном и Турцией также являются важным фактором, служащим миру, безопасности, процветанию и сотрудничеству в регионе», – говорится в письме.

Ильхам Алиев отметил, что «с самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш визит в Габалу в начале октября для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств. Особо хочу отметить Вашу настойчивую деятельность на пути к единству тюркского мира и росту авторитета ОТГ на международной арене».

Глава государства выразил уверенность, что «в соответствии с волей наших народов мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение и углубление наших братских отношений и плодотворного сотрудничества, построенных на прочном фундаменте и выдержавших испытание временем».

«В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, братской Турецкой Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и процветания», – говорится в поздравительном письме президента Азербайджана.

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3124
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 886
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1143
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1756
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4700
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2318
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1563
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7857
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808

ЭТО ВАЖНО

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3124
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 886
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1143
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1756
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4700
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2318
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1563
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7857
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться