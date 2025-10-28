Японцы инвестируют в США почти 500 миллиардов

Министр торговли США Скотт Бессент сообщил во вторник, что японские компании взяли на себя инвестиционные обязательства в сфере энергетики, атомной промышленности и производства полупроводников.

По его словам, в ближайшее время будет подписано соглашение на сумму $490 миллиардов.

Так компания GE Vernova планирует инвестировать до $100 миллиардов, а Bechtel и SoftBank - по $25 миллиардов.

В числе подписавшихся на вложения в Соединенные Штаты компаний также Toshiba, Carrier, Mitsubishi Electric и Fujikura.