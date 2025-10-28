USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Новая стратегия Минтруда и соцзащиты населения

фото
20:04 757

«Динамичное, инклюзивное и социально справедливое общество», один из национальных приоритетов социально-экономического развития «Азербайджан 2030», утвержденных указом президента Ильхама Алиева, составляет основную цель проводимых социальных реформ.

Об этом заявил руководитель рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на очередном заседании рабочей подгруппы по инклюзивному социальному развитию и социальному обеспечению, созданной для подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы», сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Анар Алиев отметил достигнутый прогресс в укреплении системы социальной защиты, значительное повышение заработной платы, пенсий и других социальных выплат в результате социальных реформ, реализуемых в последние годы по поручению главы государства. Министр также заявил, что предприняты важные шаги в направлении расширения программ социальной поддержки уязвимых слоев населения, расширения мер активной занятости, развития инклюзивного общества, систем социального обслуживания и реабилитации.

Было отмечено, что продолжение реформ в этом направлении также станет одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы.

Участники заседания обратили внимание на работу, проделанную рабочей подгруппой по инклюзивному социальному развитию и социальному обеспечению по подготовке проекта новой стратегии. Был представлен проект плана действий по реализации новой стратегии, состоялось обсуждение проекта и представленных предложений.

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3126
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 890
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1146
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1757
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4701
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2321
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1563
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7860
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808

ЭТО ВАЖНО

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3126
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 890
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1146
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1757
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4701
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2321
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1563
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7860
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться