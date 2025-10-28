Новая стратегия Минтруда и соцзащиты населения

Об этом заявил руководитель рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на очередном заседании рабочей подгруппы по инклюзивному социальному развитию и социальному обеспечению, созданной для подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы», сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

«Динамичное, инклюзивное и социально справедливое общество», один из национальных приоритетов социально-экономического развития «Азербайджан 2030», утвержденных указом президента Ильхама Алиева, составляет основную цель проводимых социальных реформ.

Анар Алиев отметил достигнутый прогресс в укреплении системы социальной защиты, значительное повышение заработной платы, пенсий и других социальных выплат в результате социальных реформ, реализуемых в последние годы по поручению главы государства. Министр также заявил, что предприняты важные шаги в направлении расширения программ социальной поддержки уязвимых слоев населения, расширения мер активной занятости, развития инклюзивного общества, систем социального обслуживания и реабилитации.

Было отмечено, что продолжение реформ в этом направлении также станет одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы.

Участники заседания обратили внимание на работу, проделанную рабочей подгруппой по инклюзивному социальному развитию и социальному обеспечению по подготовке проекта новой стратегии. Был представлен проект плана действий по реализации новой стратегии, состоялось обсуждение проекта и представленных предложений.