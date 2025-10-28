Советники Украины и Евросоюза обсудят завершение войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советники Украины и Евросоюза проведут встречу в пятницу или субботу для обсуждения основных черт плана завершения войны. Об этом он сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Вилом, пишут украинские СМИ.

«Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана», - отметил Зеленский.

27 октября президент Украины заявил, что Киев вместе с европейскими лидерами работает над планом прекращения огня, который должен быть подготовлен в течение недели или десяти дней.

В интервью Axios Зеленский отметил, что этот документ должен быть «коротким и без слишком многих деталей».