USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Советники Украины и Евросоюза обсудят завершение войны

20:26 604

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советники Украины и Евросоюза проведут встречу в пятницу или субботу для обсуждения основных черт плана завершения войны. Об этом он сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Вилом, пишут украинские СМИ.

«Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана», - отметил Зеленский.

27 октября президент Украины заявил, что Киев вместе с европейскими лидерами работает над планом прекращения огня, который должен быть подготовлен в течение недели или десяти дней.

В интервью Axios Зеленский отметил, что этот документ должен быть «коротким и без слишком многих деталей».

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3128
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 892
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1147
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1758
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4702
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2323
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1563
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7861
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808

ЭТО ВАЖНО

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3128
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 892
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1147
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1758
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4702
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3197
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2323
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1563
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7861
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться