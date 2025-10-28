Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана

Полиция Армении во вторник арестовала в ереванском аэропорту «Звартноц» по прилете из России оппозиционного мэра Масиса Давида Амбарцумяна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на оппозиционера Нарека Маляна.

Малян выложил в соцсетях видео ареста с подписью: «Арестован у двери самолета». Сам мэр заявил полицейским, что «ожидал этого».

23 октября суд в Армении заочно приговорил Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам тюрьмы по статье «Хулиганство». Судья отменил залог и избрал арест в качестве меры пресечения. Амбарцумян проходит по уголовному делу, возбужденному в 2019 году, и обвиняется в применении оружия в отношении сторонников премьера Армении Никола Пашиняна во время их акций протеста в 2018 году.