Зеленский анонсировал «управляемый экспорт» оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующем месяце (ноябре – ред.) надо запустить «управляемый экспорт» оружия украинского производства в страны, которые ранее помогали Украине. Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о том украинском оружии, которого достаточно было изготовлено и которое хранится на складах. Об этом глава украинского государства сообщил по итогам совещания с чиновниками о результатах работы правительства Украины за сто дней работы, а также ключевых задачах на следующие сто дней.

Как отметил президент Украины, министр обороны Денис Шмыгаль должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке FPV-дронов, дронов-перехватчиков и дронов для дальнобойных ударов.

«Программу контролируемого экспорта нашего (украинского – ред.) оружия надо запустить уже в следующем месяце. К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства», - подчеркнул Зеленский.

20 сентября президент Украины заявил о запуске «управляемого экспорта» оружия украинского производства. Предполагается экспорт в США, страны Европы и другие страны, которые оказывали поддержку Украине.