Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Зеленский анонсировал «управляемый экспорт» оружия

21:04

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующем месяце (ноябре – ред.) надо запустить «управляемый экспорт» оружия украинского производства в страны, которые ранее помогали Украине. Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о том украинском оружии, которого достаточно было изготовлено и которое хранится на складах. Об этом глава украинского государства сообщил по итогам совещания с чиновниками о результатах работы правительства Украины за сто дней работы, а также ключевых задачах на следующие сто дней.

Как отметил президент Украины, министр обороны Денис Шмыгаль должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке FPV-дронов, дронов-перехватчиков и дронов для дальнобойных ударов.

«Программу контролируемого экспорта нашего (украинского – ред.) оружия надо запустить уже в следующем месяце. К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства», - подчеркнул Зеленский.

20 сентября президент Украины заявил о запуске «управляемого экспорта» оружия украинского производства. Предполагается экспорт в США, страны Европы и другие страны, которые оказывали поддержку Украине.

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее?
13:43
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
21:45
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» обновлено 19:09
19:09
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции
13:04
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан обновлено 20:06
20:06
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
12:42

