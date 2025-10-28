USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Как американцы пытались арестовать Мадуро

21:07 1149

Агент Министерства внутренней безопасности США пытался завербовать главного пилота президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Генералу Битнеру Вильегасу предложили сменить курс самолета Мадуро и доставить его в такое место, где американцы смогут его арестовать. Этот план агент Эдвин Лопес изложил пилоту во время тайной встречи, пообещав щедрое вознаграждение.

Николас Мадуро и Битнер Вильегас в кабине самолета

По данным агентства, Мадуро могли доставить в Доминиканскую Республику, Пуэрто-Рико или на базу ВМС США в Гуантанамо.

Как сообщает AP, Вильегас тогда не ответил ничего определенного, но дал агенту номер своего мобильного телефона. В течение следующих 16 месяцев Лопес продолжал переписываться с пилотом через мессенджеры, даже после того, как в июле ушел со службы. В августе Лопес написал Вильегасу: «Я все еще жду твоего ответа», — прислав ссылку на заявление Минюста США о том, что сумма вознаграждения за помощь в аресте Мадуро увеличена до $50 млн.

По данным источников AP, план появился в апреле 2024 года. Лопес занимал в то время должность атташе в посольстве США в Доминиканской Республике, у него появился информатор, якобы располагавший сведениями о самолетах Мадуро. Этот человек рассказал агенту, что два самолета венесуэльского лидера находятся на ремонте в Доминикане. Лайнеры Dassault Falcon 2000EX и Dassault Falcon 900EX удалось найти в аэропорту Санто-Доминго. Их сопровождали пятеро пилотов, включая Вильегаса. Лопес и его коллеги побеседовали с каждым, притворившись, что не знают об их близости к Мадуро и другим представителям властей Венесуэлы. Пилотам позволили покинуть Доминикану, а самолеты были задержаны и позднее конфискованы в рамках действующих против Венесуэлы санкций.

Переписка Лопеса и Вильегаса закончилась в августе, когда пилот заблокировал номер американца. 19 сентября американский экс-чиновник из первой администрации Дональда Трампа Маршалл Биллингсли, близкий к венесуэльской оппозиции и знакомый с планом Лопеса, в соцсети X поздравил генерала Вильегаса с днем рождения. Биллингсли также опубликовал фото, сделанное во время беседы Вильегаса с Лопесом в Доминикане, обрезав агента.

