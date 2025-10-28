Как американцы пытались арестовать Мадуро

Генералу Битнеру Вильегасу предложили сменить курс самолета Мадуро и доставить его в такое место, где американцы смогут его арестовать. Этот план агент Эдвин Лопес изложил пилоту во время тайной встречи, пообещав щедрое вознаграждение.

По данным агентства, Мадуро могли доставить в Доминиканскую Республику, Пуэрто-Рико или на базу ВМС США в Гуантанамо.

Как сообщает AP, Вильегас тогда не ответил ничего определенного, но дал агенту номер своего мобильного телефона. В течение следующих 16 месяцев Лопес продолжал переписываться с пилотом через мессенджеры, даже после того, как в июле ушел со службы. В августе Лопес написал Вильегасу: «Я все еще жду твоего ответа», — прислав ссылку на заявление Минюста США о том, что сумма вознаграждения за помощь в аресте Мадуро увеличена до $50 млн.

По данным источников AP, план появился в апреле 2024 года. Лопес занимал в то время должность атташе в посольстве США в Доминиканской Республике, у него появился информатор, якобы располагавший сведениями о самолетах Мадуро. Этот человек рассказал агенту, что два самолета венесуэльского лидера находятся на ремонте в Доминикане. Лайнеры Dassault Falcon 2000EX и Dassault Falcon 900EX удалось найти в аэропорту Санто-Доминго. Их сопровождали пятеро пилотов, включая Вильегаса. Лопес и его коллеги побеседовали с каждым, притворившись, что не знают об их близости к Мадуро и другим представителям властей Венесуэлы. Пилотам позволили покинуть Доминикану, а самолеты были задержаны и позднее конфискованы в рамках действующих против Венесуэлы санкций.

Переписка Лопеса и Вильегаса закончилась в августе, когда пилот заблокировал номер американца. 19 сентября американский экс-чиновник из первой администрации Дональда Трампа Маршалл Биллингсли, близкий к венесуэльской оппозиции и знакомый с планом Лопеса, в соцсети X поздравил генерала Вильегаса с днем рождения. Биллингсли также опубликовал фото, сделанное во время беседы Вильегаса с Лопесом в Доминикане, обрезав агента.