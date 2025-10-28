USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Переговоры военных министров России и Сирии

21:14 380

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с сирийским коллегой генералом Мухрафом Абу Касрой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов напомнил о недавней встрече президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа и подчеркнул, что текущие переговоры подтверждают активное и плодотворное сотрудничество между двумя странами. Он добавил, что встреча президентов придала новый импульс развитию военных отношений двух стран.

Генерал Абу Касра поблагодарил российское руководство за организацию визита и подчеркнул важность взаимодействия между странами. В ходе переговоров министры обсудили реализацию новых направлений двустороннего сотрудничества.

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3142
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 899
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1150
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1761
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4704
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3198
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2329
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1565
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7866
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3810

