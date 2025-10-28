Переговоры военных министров России и Сирии

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с сирийским коллегой генералом Мухрафом Абу Касрой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов напомнил о недавней встрече президентов России и Сирии Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа и подчеркнул, что текущие переговоры подтверждают активное и плодотворное сотрудничество между двумя странами. Он добавил, что встреча президентов придала новый импульс развитию военных отношений двух стран.

Генерал Абу Касра поблагодарил российское руководство за организацию визита и подчеркнул важность взаимодействия между странами. В ходе переговоров министры обсудили реализацию новых направлений двустороннего сотрудничества.