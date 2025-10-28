USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Итальянский министр: Украине не вернуть захваченные Россией территории

21:28 554

Украина не сможет отвоевать территории, утраченные с 2014 года, даже с помощью союзников. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает УНИАН со ссылкой на Il Sole 24 ore.

«Сегодня все считают невозможным отвоевать территории, утраченные Украиной в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия никогда их не уступит, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью. Путин не может отступить, в том числе потому, что он изменил конституцию, сделав оккупированные территории «российскими» во всех смыслах, и тем самым поставил себя в положение, когда он не может вести переговоры», - сказал Крозетто итальянскому журналисту Бруно Веспа.

Министр отметил, что не знает, готова ли Украина пойти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что это может решать только Киев.

«Только им (украинцам – ред.) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может усугубиться. Украинские потери составляют 520 тысяч человек, а российские - более 1 миллиона. Разница в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет об этом представления», - добавил Крозетто. 

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3145
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 902
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1151
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1762
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4706
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3198
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2329
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1565
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7866
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3811

ЭТО ВАЖНО

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3145
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 902
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1151
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1762
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4706
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3198
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2329
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1565
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7866
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться