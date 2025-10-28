Итальянский министр: Украине не вернуть захваченные Россией территории

Украина не сможет отвоевать территории, утраченные с 2014 года, даже с помощью союзников. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает УНИАН со ссылкой на Il Sole 24 ore.

«Сегодня все считают невозможным отвоевать территории, утраченные Украиной в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия никогда их не уступит, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью. Путин не может отступить, в том числе потому, что он изменил конституцию, сделав оккупированные территории «российскими» во всех смыслах, и тем самым поставил себя в положение, когда он не может вести переговоры», - сказал Крозетто итальянскому журналисту Бруно Веспа.

Министр отметил, что не знает, готова ли Украина пойти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что это может решать только Киев.

«Только им (украинцам – ред.) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может усугубиться. Украинские потери составляют 520 тысяч человек, а российские - более 1 миллиона. Разница в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет об этом представления», - добавил Крозетто.