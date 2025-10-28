USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

В Агдаше девушка в образе цветка айвы

правительственная трибуна
Отдел информации
21:45 904

28 октября 2025 года в Агдаше впервые состоялся Фестиваль айвы, проведенный при поддержке Министерства сельского хозяйства и при организационной инициативе Исполнительной власти Агдашского района.

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие глава ИВ Агдашского района Орхан Гусейнзаде, депутаты Милли Меджлиса Сахиб Алиев и Мазахир Эфендиев, директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров, резиденты Центра инклюзивного развития и творчества DOST, представители Мингячевирского регионального управления туризма, Центрального Аранского регионального управления культуры, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), различных государственных структур, СМИ, руководители правоохранительных органов, общественные деятели и многочисленные жители района.

Сначала гости и участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память с глубоким уважением. Затем на площади Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия фестиваля, которая началась с символического приветствия девушки в образе цветка айвы и запуска в небо разноцветных воздушных шаров, что придало празднику особую атмосферу.

В выступлениях отмечалось особое значение фестиваля в социально-экономической и культурной жизни района, подчеркивалась важность проделанной работы в рамках мероприятия, обсуждались перспективы его дальнейшего развития. Было подчеркнуто, что Фестиваль айвы, объединяющий культурный, социальный и экономический потенциал Агдаша, совпал с проводимым в стране «Годом Конституции и Суверенитета» и стал воплощением национального единства и творческих традиций.

В рамках фестиваля гостям были представлены местные продукты из айвы, кулинарные изделия, образцы гончарного, керамического, ковроткацкого и декоративно-ткацкого искусства, работы в жанрах эко-арта и эбру, театрализованные постановки и танцы воспитанников детских садов, викторины, проекты по робототехнике и STEAM-технологиям, выставки Центра инклюзивного развития и творчества DOST, выступления спортсменов и канатоходцев. Продукция местных предпринимателей также вызвала большой интерес у посетителей.

Фестиваль завершился обширной концертной программой, организованной совместно с Центром инклюзивного развития и творчества DOST.

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3147
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 906
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1152
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1763
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4706
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3198
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2331
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1565
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7866
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3811

ЭТО ВАЖНО

Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 22:19
22:19 3147
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
13:43 3297
В Агдаше девушка в образе цветка айвы
В Агдаше девушка в образе цветка айвы правительственная трибуна
21:45 906
Как американцы пытались арестовать Мадуро
Как американцы пытались арестовать Мадуро
21:07 1152
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
Вернувшегося из Москвы мэра-оппозиционера арестовали в аэропорту Еревана
20:45 1763
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» фото; обновлено 19:09
19:09 4706
Ядерная война по инструкции
Ядерная война по инструкции мифы и реальность; все еще актуально
13:04 3198
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан
Ильхам Алиев: Зангезурский и Аразский коридоры пройдут через Зангилан фото; обновлено 20:06
20:06 2331
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
Алиев – Эрдогану: Слово Турции имеет вес в мире...
19:36 1565
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
Суд принял решение в отношении задержанных в Баку россиян
15:49 7866
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса»
Сложно Трампу: на помощь Мадуро спешит «Мелисса» наша корреспонденция; все еще актуально
12:42 3811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться