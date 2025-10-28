В Агдаше девушка в образе цветка айвы

28 октября 2025 года в Агдаше впервые состоялся Фестиваль айвы, проведенный при поддержке Министерства сельского хозяйства и при организационной инициативе Исполнительной власти Агдашского района.

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие глава ИВ Агдашского района Орхан Гусейнзаде, депутаты Милли Меджлиса Сахиб Алиев и Мазахир Эфендиев, директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров, резиденты Центра инклюзивного развития и творчества DOST, представители Мингячевирского регионального управления туризма, Центрального Аранского регионального управления культуры, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), различных государственных структур, СМИ, руководители правоохранительных органов, общественные деятели и многочисленные жители района.

Сначала гости и участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память с глубоким уважением. Затем на площади Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия фестиваля, которая началась с символического приветствия девушки в образе цветка айвы и запуска в небо разноцветных воздушных шаров, что придало празднику особую атмосферу.