В Агдаше девушка в образе цветка айвы

28 октября 2025 года в Агдаше впервые состоялся Фестиваль айвы, проведенный при поддержке Министерства сельского хозяйства и при организационной инициативе Исполнительной власти Агдашского района.
Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие глава ИВ Агдашского района Орхан Гусейнзаде, депутаты Милли Меджлиса Сахиб Алиев и Мазахир Эфендиев, директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров, резиденты Центра инклюзивного развития и творчества DOST, представители Мингячевирского регионального управления туризма, Центрального Аранского регионального управления культуры, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), различных государственных структур, СМИ, руководители правоохранительных органов, общественные деятели и многочисленные жители района.
Сначала гости и участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память с глубоким уважением. Затем на площади Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия фестиваля, которая началась с символического приветствия девушки в образе цветка айвы и запуска в небо разноцветных воздушных шаров, что придало празднику особую атмосферу.
В выступлениях отмечалось особое значение фестиваля в социально-экономической и культурной жизни района, подчеркивалась важность проделанной работы в рамках мероприятия, обсуждались перспективы его дальнейшего развития. Было подчеркнуто, что Фестиваль айвы, объединяющий культурный, социальный и экономический потенциал Агдаша, совпал с проводимым в стране «Годом Конституции и Суверенитета» и стал воплощением национального единства и творческих традиций.
В рамках фестиваля гостям были представлены местные продукты из айвы, кулинарные изделия, образцы гончарного, керамического, ковроткацкого и декоративно-ткацкого искусства, работы в жанрах эко-арта и эбру, театрализованные постановки и танцы воспитанников детских садов, викторины, проекты по робототехнике и STEAM-технологиям, выставки Центра инклюзивного развития и творчества DOST, выступления спортсменов и канатоходцев. Продукция местных предпринимателей также вызвала большой интерес у посетителей.
Фестиваль завершился обширной концертной программой, организованной совместно с Центром инклюзивного развития и творчества DOST.