Россия уничтожила 20% месячного запаса лекарств Украины

В ходе российской массированной атаки на Киев в ночь на 25 октября были разрушены склад и офис компании «Оптима-Фарм», второго крупнейшего фармацевтического дистрибьютора Украины, сообщила «Экономическая правда».

Источник издания на фармрынке Украины рассказал, что склад, который обслуживал центральные регионы страны, «уничтожен до основания». Удар затронул, в частности, продукцию, оборудование и базы данных.

По данным компании, объем уничтоженной на складе продукции составляет около 20% месячного запаса лекарств страны. Экономический ущерб оценивается в $100 млн. При этом, как отметили собеседники издания, наибольший нематериальный вред от удара - уничтожение баз данных. В них содержалась информация о поставках, логистические маршруты и потребности аптечных сетей, с которыми сотрудничает «Оптима-Фарм».

Уничтоженный склад поставлял лекарства для Киева и Киевской области. 27 октября отгрузка товара временно прекратилась.

Источники «Экономической правды» предполагают, что уничтожение склада в Киеве может повлечь за собой дефицит лекарств, но кратковременный. Генеральный директор «Оптима-Фарм» Игорь Гуцал заявил, что компания планирует возобновить транспортировку лекарств на этой неделе.

«Оптима-Фарм» является вторым по размеру фармацевтическим дистрибьютором после «БаДМ». Совместно они контролируют 85% украинского рынка лекарств.

В ночь на 28 августа российские военные уже обстреливали склад «Оптима-Фарм» в Киеве. Тогда были уничтожены медикаменты и складское помещение.