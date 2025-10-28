USD 1.7000
Apple продвинулась в мировом рейтинге

Apple стала третьей в мире компанией с капитализацией свыше $4 трлн. Это связывают с превысившим ожидания спросом на iPhone 17. Apple обгоняют Nvidia и Microsoft, чьи котировки выросли на фоне популярности инвестиций в ИИ-сектор.

Акции Apple выросли на 0,4%, в результате чего рыночная стоимость компании достигла $4 трлн, передает Bloomberg. Производитель iPhone стал третьей публичной компанией, достигнувшей этого рубежа, после производителя чипов Nvidia и технологического гиганта Microsoft. Капитализация Nvidia в конце сентября превысила $4,5 трлн, поставив мировой рекорд.

Согласно данным на бирже NASDAQ, к моменту публикации стоимость акций Apple снизилась до $268,59, а капитализация компании составила $3,99 трлн.

Аналитики связывают рост котировок Apple с более высоким, чем ожидалось, спросом на новую линейку iPhone 17, выпущенных в сентябре. При этом после презентации новых смартфонов акции Apple снижались.

Bloomberg отмечает, что акции Apple выросли более чем на 56% с апрельского минимума, увеличив рыночную стоимость примерно на $1,4 трлн.

По данным Trading View, на данный момент в топ-5 компаний по капитализации входят:

NVIDIA — $4,7 трлн;

Microsoft — $4,6 трлн;

Apple — $3,99 трлн;

Alphabet — $3,24 трлн;

Amazon — $2,42 трлн.

В 2018 году Apple стала первой компанией в США с рыночной стоимостью в $1 трлн. Потребовалось еще примерно два года, чтобы увеличить капитализацию до $2 трлн: этот порог был преодолен в августе 2020 года.

В начале 2022 года производитель Apple стал первой в истории компанией с рыночной стоимостью выше $3 трлн.

Аналитики в комментарии Bloomberg отмечают, что нынешний рост акций производителя iPhone происходит вопреки тому, что компания не достигла успехов в области искусственного интеллекта. Популярность этого сектора у инвесторов вызывает беспокойство у экономистов: в частности, в МВФ предупреждали о риске того, что этот технологический пузырь может лопнуть.

