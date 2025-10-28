Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Республиканской народной партии Озгюром Озелем разгорается спор, связанный с вопросом редкоземельных элементов.
Полемика, начавшаяся после встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 25 сентября 2025 года, стала одной из центральных тем внутренней политической повестки Турции.
Озель обвинил Эрдогана в том, что тот якобы намерен, в обмен на политическую поддержку Вашингтона, передать Соединённым Штатам контроль над крупнейшими в стране запасами редкоземельных элементов. Лидер оппозиции подчеркнул, что Турция должна самостоятельно разрабатывать свои ресурсы. Речь идет о 694 миллионах тонн редкоземельных элементов, барита и флюорита, сосредоточенных в районе Бейликова провинции Эскишехир.
После этих заявлений министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что официальная Анкара ещё в прошлом году планировала создать в Бейликове предприятие по переработке редкоземельных элементов с использованием местных технологий, однако мэрия Эскишехира, находящаяся под контролем Республиканской народной партии, выступила против.
«Теперь они спрашивают, почему мы не начинаем разработку. Но именно они обратились в суд, чтобы остановить работы. Это чистое лицемерие», — отметил Байрактар, отвечая на обвинения Озеля.
Президент Эрдоган, комментируя критику оппозиции, подчеркнул, что Турция не намерена продавать свои редкоземельные элементы какой-либо стране. По его словам, переговоры ведутся исключительно в контексте технологического сотрудничества с государствами, обладающими передовыми методами переработки. Он напомнил, что государственная горнодобывающая и химическая компания Eti Maden уже создала пилотный завод для переработки редкоземельных элементов и проводит исследования по наращиванию производственных мощностей.
Некоторые эксперты полагают, что спор между Эрдоганом и Озелем может быть не просто проявлением политического противостояния, а частью стратегии по защите национальных ресурсов Турции. В настоящее время в Бейликове действительно функционирует пилотный завод Eti Maden, а разведанные запасы региона включают десять из семнадцати известных науке редкоземельных элементов. Эти данные делают месторождение в Эскишехире вторым по величине в мире после китайского Баян-Обо.
Эксперты отмечают, что обеспокоенность президента вопросами технологий переработки и промышленного суверенитета имеет под собой серьёзные основания. Это подтверждается отчётом Национальной разведывательной академии, входящей в состав Организации национальной разведки Турции (MIT). Документ под названием «Редкоземельные элементы и Турция: новая динамика и игроки на геополитической шахматной доске», опубликованный в мае 2025 года, прямо указывает, что лидерами в области переработки редкоземельных элементов остаются Китай, Япония и Франция.
В отчёте MIT выделены три ключевых вывода. Первый — страны, обладающие индустрией редкоземельных элементов, получат преимущество в сфере оборонной промышленности, искусственного интеллекта и космических технологий. Второй — контроль над поставками этих элементов обеспечит доминирование в новых проектах безопасности и обороны. Третий — если редкоземельные элементы станут основным источником энергии будущего, то Турция получит шанс войти в число мировых держав.
Исследования MIT, как отмечается в документе, начались задолго до его публикации, а первые практические шаги в этом направлении были предприняты ещё весной 2024 года.
Впервые тема редкоземельных элементов приобрела политическую значимость после визита министра энергетики Алпарслана Байрактара в Пекин 21 мая 2024 года и встречи министра иностранных дел Хакана Фидана с его китайским коллегой Ван И. Именно тогда аналитики предположили, что турецкие месторождения могут стать предметом геоэкономического соперничества между Китаем и США.
Вскоре после этого посол США в Анкаре Том Барак, назначенный Трампом, выступая в Сенате 1 апреля 2025 года, заявил, что одной из приоритетных задач Вашингтона является «не только конкуренция с Китаем, но и совместное использование турецких месторождений редкоземельных элементов». А уже 1 мая 2025 года Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в этой сфере с Украиной в обмен на продолжение американской поддержки Киева в войне против России. Аналогичные договорённости Вашингтон заключил с Данией (включая Гренландию) и Австралией.
Между тем представленный Эрдогану отчёт MIT появился ещё до этих событий, что свидетельствует о том, что Анкара заранее готовилась к возможному давлению со стороны США.
Турецкие аналитики убеждены, что редкоземельные элементы займут в XXI веке то же место, какое нефть и газ занимали в прошлом. И в этом контексте Турцию не устраивает роль сырьевого придатка крупных держав, она стремится сохранить суверенный контроль над своими ресурсами даже при использовании иностранных технологий.
По мнению экспертов, именно через разработку месторождений редкоземельных элементов в Эскишехире Турция может вернуть себе стратегические позиции, утраченные почти век назад после Мосульского соглашения 1926 года.