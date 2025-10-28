Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Республиканской народной партии Озгюром Озелем разгорается спор, связанный с вопросом редкоземельных элементов. Полемика, начавшаяся после встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 25 сентября 2025 года, стала одной из центральных тем внутренней политической повестки Турции. Озель обвинил Эрдогана в том, что тот якобы намерен, в обмен на политическую поддержку Вашингтона, передать Соединённым Штатам контроль над крупнейшими в стране запасами редкоземельных элементов. Лидер оппозиции подчеркнул, что Турция должна самостоятельно разрабатывать свои ресурсы. Речь идет о 694 миллионах тонн редкоземельных элементов, барита и флюорита, сосредоточенных в районе Бейликова провинции Эскишехир.

После этих заявлений министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что официальная Анкара ещё в прошлом году планировала создать в Бейликове предприятие по переработке редкоземельных элементов с использованием местных технологий, однако мэрия Эскишехира, находящаяся под контролем Республиканской народной партии, выступила против. «Теперь они спрашивают, почему мы не начинаем разработку. Но именно они обратились в суд, чтобы остановить работы. Это чистое лицемерие», — отметил Байрактар, отвечая на обвинения Озеля. Президент Эрдоган, комментируя критику оппозиции, подчеркнул, что Турция не намерена продавать свои редкоземельные элементы какой-либо стране. По его словам, переговоры ведутся исключительно в контексте технологического сотрудничества с государствами, обладающими передовыми методами переработки. Он напомнил, что государственная горнодобывающая и химическая компания Eti Maden уже создала пилотный завод для переработки редкоземельных элементов и проводит исследования по наращиванию производственных мощностей.

Некоторые эксперты полагают, что спор между Эрдоганом и Озелем может быть не просто проявлением политического противостояния, а частью стратегии по защите национальных ресурсов Турции. В настоящее время в Бейликове действительно функционирует пилотный завод Eti Maden, а разведанные запасы региона включают десять из семнадцати известных науке редкоземельных элементов. Эти данные делают месторождение в Эскишехире вторым по величине в мире после китайского Баян-Обо. Эксперты отмечают, что обеспокоенность президента вопросами технологий переработки и промышленного суверенитета имеет под собой серьёзные основания. Это подтверждается отчётом Национальной разведывательной академии, входящей в состав Организации национальной разведки Турции (MIT). Документ под названием «Редкоземельные элементы и Турция: новая динамика и игроки на геополитической шахматной доске», опубликованный в мае 2025 года, прямо указывает, что лидерами в области переработки редкоземельных элементов остаются Китай, Япония и Франция. В отчёте MIT выделены три ключевых вывода. Первый — страны, обладающие индустрией редкоземельных элементов, получат преимущество в сфере оборонной промышленности, искусственного интеллекта и космических технологий. Второй — контроль над поставками этих элементов обеспечит доминирование в новых проектах безопасности и обороны. Третий — если редкоземельные элементы станут основным источником энергии будущего, то Турция получит шанс войти в число мировых держав.

Исследования MIT, как отмечается в документе, начались задолго до его публикации, а первые практические шаги в этом направлении были предприняты ещё весной 2024 года. Впервые тема редкоземельных элементов приобрела политическую значимость после визита министра энергетики Алпарслана Байрактара в Пекин 21 мая 2024 года и встречи министра иностранных дел Хакана Фидана с его китайским коллегой Ван И. Именно тогда аналитики предположили, что турецкие месторождения могут стать предметом геоэкономического соперничества между Китаем и США. Вскоре после этого посол США в Анкаре Том Барак, назначенный Трампом, выступая в Сенате 1 апреля 2025 года, заявил, что одной из приоритетных задач Вашингтона является «не только конкуренция с Китаем, но и совместное использование турецких месторождений редкоземельных элементов». А уже 1 мая 2025 года Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в этой сфере с Украиной в обмен на продолжение американской поддержки Киева в войне против России. Аналогичные договорённости Вашингтон заключил с Данией (включая Гренландию) и Австралией. Между тем представленный Эрдогану отчёт MIT появился ещё до этих событий, что свидетельствует о том, что Анкара заранее готовилась к возможному давлению со стороны США.