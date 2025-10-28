Дзюдо-автобус на улицах Баку

USD 1.7000
28 октября - Всемирный день дзюдо. Чтобы познакомить широкую общественность с этим знаменательным днем, Федерация дзюдо Азербайджана организовала «Городской тур» на специально брендированном автобусе по главным улицам и проспектам столицы. Юные дзюдоисты встречались с жителями города в разных его частях, поздравляли их с Днем дзюдо и делали памятные фотографии.

Проект будет способствовать популяризации этого вида спорта в Азербайджане, донося до широкой аудитории ценности дзюдо – уважение, мужество и дружбу. Дзюдо – это система, в которой каждый может раскрыть свой истинный потенциал и найти себя.

28 октября также является днем рождения основателя дзюдо Дзигоро Кано.

Интерес к дзюдо в Азербайджане стремительно растет. В прошлом году сразу два азербайджанских дзюдоиста - Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев - стали олимпийскими чемпионами и чемпионами мира.

Системная деятельность Федерации дзюдо Азербайджана является основой этих достижений. Расширение охвата дзюдо в регионах, открытие новых учебных центров, образовательные кампании для школьников, программы повышения квалификации тренеров и судей, а также инклюзивные и массовые проекты вносят особый вклад в устойчивое развитие дзюдо в нашей стране.

