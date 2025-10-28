Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть

В центре Африки, в стране, которая уже много лет балансирует между анархией и полным забвением, вновь льется кровь — густая, черная, как нефть, которую никто здесь больше не качает. Судан превратился в анатомию распада государства, где само понятие власти стало преступлением, а город Эль-Фашер — символом того, как легко человечество забывает о своих обещаниях «никогда больше». Захват Эль-Фашера — не просто очередной эпизод гражданской войны в Судане. Это момент истины для целого континента, на котором история повторяется, как смертельный ожог. После 18 месяцев осады ополченцы из Сил быстрой поддержки (RSF), выросшие из пресловутых арабских батальонов «Джанджавид», штурмом взяли город и превратили его в братскую могилу. На улицах — обезображенные тела, сожженные автомобили, расстрелянные дети. ООН «выражает обеспокоенность», западные дипломаты пишут твиты о гуманитарных коридорах, а Судан тем временем рассыпается на части.

Война между генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром RSF Мохаммедом Хамданом Дагло (Хамиди) началась в апреле 2023 года. С тех пор она унесла, по разным оценкам, от 40 до 150 тысяч жизней. Более 14 миллионов человек стали беженцами, 20 миллионов голодают. На карте — еще одна страна, где не осталось государства, – есть только армии, кланы и вооруженные фантомы, решившие, что имеют право решать судьбы миллионов. Дарфур, уже однажды переживший этнические чистки, вновь стал лабораторией геноцида. Там, где когда-то действовали миссии ООН, теперь командуют те же люди, только с новыми дронами и новыми спонсорами. RSF контролируют уже треть Судана, включая все пять провинциальных столиц Дарфура. Их власть строится на крови, страхе и предсмертных криках, которые никто не слышит. Видеозаписи из Эль-Фашера не нуждаются в комментариях: люди, сидящие на земле и расстреливаемые в упор, сожженные больницы, толпы, бегущие по улицам, — и боевики, называющие пленников «рабами». Это не просто хаос, это демонстративное разрушение самого понятия «человеческая жизнь». RSF давно перестали быть ополчением. Это армия нового типа — с идеологией из жестокости, бензина и чудовищной жажды мести.

Генерал аль-Бурхан отступил, чтобы «сберечь мирных жителей». Это звучит как горькая ирония. Суданская армия не смогла защитить страну, потому что сама превратилась в один из отрядов смерти. Когда аль-Бурхан обещает «отомстить», это звучит как обещание не спасти людей, а продолжить бойню. Тем временем за пределами Судана мир молчит. Потому что нет геополитического смысла, нет нефти, нет союзников. Потому что кровь африканцев плохо смотрится в рейтингах просмотров CNN. Потому что Израиль, Украину, Тайвань, Газу можно обсуждать бесконечно, а Дарфур? Он слишком далеко, слишком черный и слишком неловкий для цивилизованной совести. ООН констатирует «глубокую обеспокоенность», США говорят о «возможности раздела Судана», а Европа в это время спорит о мигрантах, которых именно эта война вернет, наконец, на родину. Все это мы уже видели: сначала Сирия, потом Ливия, теперь Судан. Советник президента Трампа Масад Булос сравнил нынешнюю ситуацию с Ливией, распавшейся на два государства. Но в Судане раскол глубже — не между востоком и западом, а между прошлым и пустотой. Между людьми, которые когда-то верили в будущее, и теми, кто решил, что будущее можно расстреливать и сжигать.