«Орешнику» в Беларуси быть

Российский экспериментальный ракетный комплекс и одноименная баллистическая ракета средней дальности «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси уже в декабре. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишут белорусские СМИ.

По ее словам, в Беларуси заканчиваются работы по созданию условий для размещения «Орешника».

«В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны», - заявила Эйсмонт.

Напомним, месяц назад Лукашенко заявил, что «Орешник» «уже на пути» в Беларусь.