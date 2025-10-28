USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

«Орешнику» в Беларуси быть

28 октября 2025, 22:47 693

Российский экспериментальный ракетный комплекс и одноименная баллистическая ракета средней дальности «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси уже в декабре. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишут белорусские СМИ.

По ее словам, в Беларуси заканчиваются работы по созданию условий для размещения «Орешника».

«В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны», - заявила Эйсмонт.

Напомним, месяц назад Лукашенко заявил, что «Орешник» «уже на пути» в Беларусь.

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 264
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 660
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 1621
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5234
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 23:30
28 октября 2025, 23:30 4839
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 846
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 1737
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 1707
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6282
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1436
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3556

