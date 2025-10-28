Война с русскими руками украинцев на русские деньги

Судьба замороженных российских активов не дает покоя европейским комиссарам. Только в Европе их имеется на примерно 200 миллиардов евро. А Украине на продолжение войны потребуется только в следующем году не менее 60 миллиардов, а то и больше. Платить свои деньги европейцам не хочется. Это чувство особенно обострилось у них после того, как Америка Трампа поставила вопрос ребром: если хотите дальше поддерживать Киев, то извольте делать это за свой счет, мы лишь с радостью будем продавать вам американское оружие. США готовы без лишнего напряжения продавать Европе в этих целях вооружения не менее чем на 15 миллиардов долларов в год. Программа снабжения Украины за счет европейцев американским оружием стартовала в середине года. Однако до сих пор по ней освоено лишь не более чем 2 миллиарда евро. Нужен выход на крупные суммы. То есть финансировать войну с русскими за счет русских.

Однако действуют юридические ограничители. До сих пор Европа опасалась идти на прямую конфискацию российских активов, дабы не создавать опасный прецедент, после которого лидеры многих других стран, которые могут потенциально не понравиться Европе в связи с несоответствием своих представлений о прекрасном в демократии или чем-нибудь еще, могут просто переместить свои активы из Европы в менее привередливые с политической точки зрения места. Даже не обязательно в США, которые тоже любят размахивать санкционной дубиной, а куда-нибудь на Ближний Восток или в Юго-Восточной Азию. Посему родилась идея так называемого «репарационного кредита» Киеву, когда активы вроде бы и не конфискуют, а превращают в некие гарантии, под которые Украине дают кредит с условием, что она вернет его, когда и, если русские выплатят ей репарации. Схема выглядит достаточно экзотически уже сейчас, в свете того, что до исполнения требования уплаты русскими репараций, мягко говоря, далеко со всех точек зрения. И тогда перед европейцами вновь встанет вопрос о том, конфисковать ли так называемые гарантии после того, как они не сработают, или же все-таки покрывать долги Украины за свой счет. Куда ни кинь — всюду клин. К тому же сама идея репарационного кредита под гарантии замороженных активов выглядит сомнительно с точки зрения существующего европейского права. Это, по сути, мало чем отличается от конфискации.

И этим сильно обеспокоена, в частности, Бельгия, где в депозитарии Euroclear сосредоточена большая часть замороженных активов. Бельгийцы опасаются, что могут стать крайними в случае, если русские обратятся в какие-нибудь международные суды, для которых ни Кая Каллас, ни Урсула фон дер Ляйен не указ, и они примут решение о том, что страна-хранитель депозитария должна нести ответственность за сохранность активов туда положенных. Поэтому Бельгия потребовала, чтобы субсидиарная ответственность была распространена на все страны-члены Евросоюза, а именно, чтобы парламенты всех 27 стран-членов приняли соответствующие законы, взяв на себя часть ответственности в случае, если придется расплачиваться с русскими своими деньгами. Идея явно не проходная. Поэтому Еврокомиссия придумала другой хитрый ход. А именно, чтобы все страны-члены блока, по сути, «скинулись кто сколько может» на предоставление кредитов Украине. В формате выпуска общеевропейских облигаций. То есть тут уже без всяких гарантий в виде чужих активов, а именно под гарантии европейскими же средствами, то есть средствами налогоплательщиков. Видимо, еврокомиссары решили использовать в качестве метода давления пример из анекдота, когда для того, чтобы человек на собственной шкуре испытал чувство облегчения, ему сначала советуют купить козла и поселить его у себя в избе, а потом продать. Еврокомиссия использует идею «совместного кредитования» как метода шантажа и давления на страны-члены, чтобы они-таки согласились на «меньшее зло» - на использование замороженных российских активов в качестве «гарантий». Заметим, что идея пойти хотя бы на какой-то худой мир с Москвой и прекратить вообще поддерживать Украину в военном конфликте вообще не стоит.

Ранее предполагалось, что схема использования российских активов так или иначе войдет в 19-й пакет санкций, принятый в середине октября. Однако Еврокомиссия недооценила степень разногласий внутри Евросоюза и упорство Бельгии. Которая, между прочим, помнит, как еще в далеком 1989 году подписала с Россией (тогда СССР) договор о взаимной защите инвестиций. И он, как ни странно, не денонсирован. Впрочем, не только Бельгия имеет опасения. Целый ряд таких крупных стран, как Франция и Германия, тоже сомневаются в юридической чистоте предлагаемой схемы «репарационного кредита». Той же Германии есть чего опасаться. Ведь Москва уже не раз давала понять, что в ответ на конфискацию своих суверенных активов она конфискует имущество и денежные средства европейских частных компаний в РФ. А немецкие фирмы тут на первых местах по объемам, вложенным в свое время в России. Это уже будет называться экономической войной без правил. При этом европейских активов в РФ может оказаться никак не меньше, чем объем российских замороженных активов в Европе. Идея кредитования Украины за счет выпуска долговых облигаций натолкнулась на еще большее неприятие. Страны Северной Европы, такие как Германия или Нидерланды, вообще не любят залезать в долги. Другие – Италия, Франция, Греция - и так сильно обременены собственными долгами, чтобы еще сильнее затягивать удавку ради Украины. Вот Еврокомиссия и пытается постепенно «приучить» скептиков к тому, что лучше отнять все же деньги у русских.