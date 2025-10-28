USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

«Денег нет, но вы держитесь» по-американски

28 октября 2025, 23:08

В Сенате Конгресса США 13-й раз подряд провалилась попытка принять проект по дополнительному финансированию работы федерального правительства. Об этом сообщает The Hill.

Во вторник, 28 октября, сенаторы-демократы в 13-й раз подряд проголосовали против принятого в Палате представителей законопроекта о финансировании работы федерального правительства до 21 ноября.

Для принятия проекта требовалось минимум 60 голосов. За проголосовали 54 сенатора, против – 45.

Перед голосованием лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Республиканская партия должна согласиться на продление льгот на медицинское страхование, потому что это принципиальный вопрос.

В то же время лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что они согласятся говорить об этом, когда демократы проголосуют за разблокирование работы правительства.

Вынужденная пауза в работе федерального правительства длится уже 28 дней. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.

Министр финансов Скотт Бессент в выходные предупредил, что после 15 ноября у Пентагона не будет средств для выплаты заработной платы военнослужащим.

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
28 октября 2025, 23:30
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
28 октября 2025, 23:14
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
28 октября 2025, 22:36
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
28 октября 2025, 22:12
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
28 октября 2025, 14:50
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку
28 октября 2025, 22:39
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее?
28 октября 2025, 13:43

