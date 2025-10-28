«Денег нет, но вы держитесь» по-американски

В Сенате Конгресса США 13-й раз подряд провалилась попытка принять проект по дополнительному финансированию работы федерального правительства. Об этом сообщает The Hill.

Во вторник, 28 октября, сенаторы-демократы в 13-й раз подряд проголосовали против принятого в Палате представителей законопроекта о финансировании работы федерального правительства до 21 ноября.

Для принятия проекта требовалось минимум 60 голосов. За проголосовали 54 сенатора, против – 45.

Перед голосованием лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Республиканская партия должна согласиться на продление льгот на медицинское страхование, потому что это принципиальный вопрос.

В то же время лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что они согласятся говорить об этом, когда демократы проголосуют за разблокирование работы правительства.

Вынужденная пауза в работе федерального правительства длится уже 28 дней. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.

Министр финансов Скотт Бессент в выходные предупредил, что после 15 ноября у Пентагона не будет средств для выплаты заработной платы военнослужащим.