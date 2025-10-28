USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина

Рио-де-Жанейро в огне: вспыхнули бои между силовиками и наркокартелями

28 октября 2025, 23:10

В Бразилии произошли ожесточенные боестолкновения между силовиками и вооруженными группировками наркокартелей, сообщает портал G1.

В результате погибли не менее 64 человек, среди них мирные жители.

«По меньшей мере 64 человека погибли в ходе масштабной операции против «Команду Вермелью» (CV) в районах Алемао и Пенья в северной части Рио-де-Жанейро… Это самая смертоносная операция в истории штата», —передает портал.

В Рио-де-Жанейро прекращено движение: все дороги и проспекты заблокированы баррикадами и захваченными автобусами. Местные преступные группировки, контролирующие до 70% рынка незаконного оборота наркотиков в городе, объявили локдаун в ответ на крупномасштабную операцию полиции.

Власти задействовали порядка 2,5 тысячи сотрудников силовых структур для борьбы с вооруженными группировками. В ответ те применили дроны, сбрасывая с них взрывчатку. В окрестностях слышны мощные взрывы и интенсивная стрельба.

Правоохранительными органами задержаны не менее 80 участников наркокартелей, изъято большое количество огнестрельного оружия различных типов, а также мотоциклы, используемые преступниками.

Все это происходит на фоне подготовки к климатическому саммиту, который планируется провести в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 270
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 663
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 1626
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5234
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 23:30
28 октября 2025, 23:30 4841
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 846
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 1740
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 1708
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6283
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1439
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3557

