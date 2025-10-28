Рио-де-Жанейро в огне: вспыхнули бои между силовиками и наркокартелями

В результате погибли не менее 64 человек, среди них мирные жители.

В Бразилии произошли ожесточенные боестолкновения между силовиками и вооруженными группировками наркокартелей, сообщает портал G1.

«По меньшей мере 64 человека погибли в ходе масштабной операции против «Команду Вермелью» (CV) в районах Алемао и Пенья в северной части Рио-де-Жанейро… Это самая смертоносная операция в истории штата», —передает портал.

В Рио-де-Жанейро прекращено движение: все дороги и проспекты заблокированы баррикадами и захваченными автобусами. Местные преступные группировки, контролирующие до 70% рынка незаконного оборота наркотиков в городе, объявили локдаун в ответ на крупномасштабную операцию полиции.

Власти задействовали порядка 2,5 тысячи сотрудников силовых структур для борьбы с вооруженными группировками. В ответ те применили дроны, сбрасывая с них взрывчатку. В окрестностях слышны мощные взрывы и интенсивная стрельба.

Правоохранительными органами задержаны не менее 80 участников наркокартелей, изъято большое количество огнестрельного оружия различных типов, а также мотоциклы, используемые преступниками.

Все это происходит на фоне подготовки к климатическому саммиту, который планируется провести в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.