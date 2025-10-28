USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих

28 октября 2025, 23:14 846

Мосул (Ирак). Плакаты соперничающих кандидатов перед поврежденным войной зданием в Старом городе в преддверии парламентских выборов в стране

Дейр-эль-Балах (Газа). Неопознанные тела палестинцев, которые вернули израильтяне, хоронят в братских могилах

Йокосука (Япония). Президент Дональд Трамп танцует после выступления перед войсками на борту авианосца «Джордж Вашингтон»

Портленд (США). Оказывают медицинскую помощь женщине после столкновения демонстрантов с федеральными агентами

Санкт-Петербург (Россия). Диана Логинова, солистка поп-трио Stoptime, предстала перед судом после ареста за уличное исполнение антивоенной песни и "дискредитацию армии"

Яунде (Камерун). Полиция задерживает сторонника кандидата в президенты Камеруна Иссы Чиромы, объявившего о своей победе на президентских выборах. По итогам выборов 92-летний действующий президент Поль Бийя переизбран на восьмой срок

Джамму (Индия). Женщина совершает ритуалы на закате на берегу реки Тави в последний день индуистского праздника Чхатх-пуджа

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 270
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 663
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 1626
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5235
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 23:30
28 октября 2025, 23:30 4843
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 847
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 1741
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 1711
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6283
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1441
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3557

