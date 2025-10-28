Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих

Мосул (Ирак). Плакаты соперничающих кандидатов перед поврежденным войной зданием в Старом городе в преддверии парламентских выборов в стране

Дейр-эль-Балах (Газа). Неопознанные тела палестинцев, которые вернули израильтяне, хоронят в братских могилах

Йокосука (Япония). Президент Дональд Трамп танцует после выступления перед войсками на борту авианосца «Джордж Вашингтон»

Портленд (США). Оказывают медицинскую помощь женщине после столкновения демонстрантов с федеральными агентами

Санкт-Петербург (Россия). Диана Логинова, солистка поп-трио Stoptime, предстала перед судом после ареста за уличное исполнение антивоенной песни и "дискредитацию армии"

Яунде (Камерун). Полиция задерживает сторонника кандидата в президенты Камеруна Иссы Чиромы, объявившего о своей победе на президентских выборах. По итогам выборов 92-летний действующий президент Поль Бийя переизбран на восьмой срок