Машина по убийству своих

Фарид Исаев, автор haqqin.az
28 октября 2025, 23:41 1610

В середине января длительность большой войны в Украине, если не считать «малой», шедшей с начала 2014 года, сравняется с длительностью Великой Отечественной. За это время российская армия, не то что не дошла до Берлина, она до сих пор топчется в Донецкой области, удобряя ее поля и лесопосадки своими кишками. Многие из тех солдат, кто расстался с жизнью в Украине, умерли от рук своих. Пытки и казни в российской армии – обычная практика.

Издание «Верстка» на основании десятков разговоров с российскими военнослужащими вскрыло жуткую картину поборов, издевательств и убийств среди «освободителей».

Поводом для пыток может стать абсолютно все: отказ идти на штурм, делиться с командирами выплатами, дисциплинарное нарушение, выказанное недовольство порядками в подразделении. Издевательства нередко заканчиваются смертью истязаемого. Нередко расстреливают сразу.

Поводом для пыток может стать абсолютно все: отказ идти на штурм, делиться с командирами выплатами, дисциплинарное нарушение, выказанное недовольство порядками в подразделении

Об одном эпизоде рассказывает свидетель: «Пацанчика с моего взвода просто до смерти забили головой об пол. Потому что он после боевого задания водку пил. То есть мы месяц сидели на передке без связи, без еды, у нас почти все 200 (убитые) или 300 (раненые). Мы воду из луж пили, б…, спали в воде и говне. И вот вышли на отдых, все взрослые мужики, ну, выпили немного, а нас, как щенков каких-то, начали отчитывать. Ну, пацан и залупился». Командиры принялись его избивать, разбили голову, бросили в яму, где он мучался в конвульсиях, потом велели пристрелить.

В этой истории у убийц есть имена: капитан Илхом Петер, командующий штурмовыми подразделениями 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии, позывной «Акула», Дмитрий Кемеров, командир штурмовой роты, позывной «Кемер», замкомроты Михаил Дудуков - «Дудка». Всего журналисты «Верстки» смогли собрать информацию о 101 участнике убийств своих же среди российских военнослужащих.

На фронте появился даже соответствующий термин: «обнуление».

Не всегда убийства своих являются результатами расстрела или забивания насмерть. Приговоренного могут отправить на штурм без бронежилета, а то и вовсе без оружия. Есть практика запуска «маячка»: когда вперед отправляется солдат без оружия, и по тому, как по нему ведут огонь украинцы, выявляют их огневые точки. Судьба «маячка» в общем понятна.

Издевательства нередко заканчиваются смертью истязаемого. Нередко расстреливают сразу

Среди наказаний на фронте распространено помещение проштрафившегося в яму два метра в глубину и ширину, накрытую сверху решеткой и наполненную водой. «То есть человек просто, ну, как рыба, пытался глотать воздух сквозь решетку. Вот так вот издевались там командиры». Выжившие в холодной воде не всегда жили долго: «Если повезет, он отправится на госпиталь. Это зависело от командира, в каком он будет настроении. Если не повезет, то поедет обратно на позиции, соответственно, на позициях какая там медицина? Кроме бинта и промедола, ничего нет. Соответственно, он там просто умрёт от отека легких или от почечной недостаточности».

Известен случай, произошедший в 114-й мотострелковой бригаде и записанный на видео, когда двум помещенным в яму командир приказал убивать друг друга: освободится тот, кто выживет. В ролике звучит позывной командира: «Кама». Журналисты выяснили, что он принадлежит офицеру этой бригады Айнуру Шарифуллину, отцу троих детей из Татарстана.

Показательна другая история, произошедшая в уже упомянутом гвардейском танковом полку. Андрей Быков, служивший в этом подразделении, попал после штурма в госпиталь и получил полагающиеся за ранение выплаты. Командиры, те самые «Кемер» и «Дудка», стали вымогать половину. Тот отказался. Было принято решение его «обнулить». Солдат сообщил об этом матери, та забросала заявлениями Следственный комитет и прокуратуру. Не помогло. Тело Быкова, избитого перед смертью, осталось лежать в лесополосе. Он числится пропавшим без вести, что лишает мать выплат за погибшего.

Известен случай, произошедший в 114-й мотострелковой бригаде и записанный на видео, когда двум помещенным в яму командир приказал убивать друг друга: освободится тот, кто выживет

Кстати, нередко командиры забирают перед штурмом у солдат их карточки для выплат, заставляя сказать ПИН-код, получая доступ к деньгам тех, кто погибнет. 

«Обнуленных», пишет «Верстка», часто оформляют без вести пропавшими или самовольно оставившими часть. Это такое наказание после смерти: семьи остаются без выплат.

Источник издания в главной военной прокуратуре сказал, что существует негласный запрет на расследование дел, в которых фигурируют офицеры из боевых бригад: «Мотивируют тем, что это может негативно сказаться на военных операциях. Поэтому офицеры могут делать что угодно, по факту у них есть иммунитет».

Кто с ужасом, кто со злорадством ждет, что произойдет с Россией, когда эти узаконенные садисты и палачи вернутся с фронта. Произойдет это еще нескоро. Запущенная Путиным кровавая машина убьет еще тысячи, а может, и десятки-сотни тысяч людей. Своих – в первую очередь.

