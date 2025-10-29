Америка назвала Китаю свои условия

USD 1.7000
США готовы частично снизить пошлины на китайскую продукцию, если Китай будет бороться с поставками химикатов, которые используются при производстве наркотика фентанила, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам лиц, знакомых с переговорами, в рамках основных торговых договоренностей, которые должны в четверг обсудить американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, США снизят некоторые пошлины, если Пекин будет бороться с экспортом химических соединений, из которых получают фентанил», - информирует издание.

По данным газеты, Китай может ужесточить экспортный контроль в отношении таких материалов. В свою очередь США сократят пошлины в 20%, введенные, по словам Белого дома, из-за проблемы фентанила, до 10%.

Тем не менее договоренности могут измениться. Они будут зависеть от итогов встречи Трампа и Си Цзиньпина. Дальнейшие детали возможного соглашения определят на последующих консультациях.

WSJ поясняет, что, если США пойдут на такие меры, общий размер пошлин на товары КНР снизится с 55% до 45%. Вместе с тем в Вашингтоне ожидают, что компромисс с Китаем может отложить введение им в действие новых правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Кроме того, по данным источников, по-видимому, США и КНР снизят портовые сборы с судов друг друга.

