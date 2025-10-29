USD 1.7000
Российские войска зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области Украины. Там идут уличные бои. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер управления коммуникаций группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал, передает УНИАН.

По его словам, войска РФ используют не только артиллерийские и беспилотные системы, но также пехотные и технические средства. Шаповал отметил, что Силы обороны Украины пытаются удержать позиции, возводят фортификационные сооружения. «Ситуация достаточно тяжелая, ведутся тяжелые уличные бои», - добавил спикер группировки войск «Восток». По его словам, это не дает возможности использовать некоторые средства.

Ранее украинский военный обозреватель Денис Попович заявлял, что в Покровске Донецкой области Украины идут уличные бои, россияне пытаются закрепиться в городе. Он отметил, что россияне присутствуют в пределах города в достаточно большом количестве и перемещаются малыми группами. При этом Попович отмечал, что даже если Украина потеряет Покровск и Мирноград, это не будет означать, что война проиграна, а будет оперативно-тактическая неудача для Украины, что позволит РФ наступать на Днепропетровскую область.

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 273
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 667
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 1630
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5237
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 23:30
28 октября 2025, 23:30 4844
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 848
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 1743
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 1714
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6285
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1442
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3557

