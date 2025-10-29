Россияне на окраинах украинского Мирнограда

Российские войска зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области Украины. Там идут уличные бои. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер управления коммуникаций группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал, передает УНИАН.

По его словам, войска РФ используют не только артиллерийские и беспилотные системы, но также пехотные и технические средства. Шаповал отметил, что Силы обороны Украины пытаются удержать позиции, возводят фортификационные сооружения. «Ситуация достаточно тяжелая, ведутся тяжелые уличные бои», - добавил спикер группировки войск «Восток». По его словам, это не дает возможности использовать некоторые средства.

Ранее украинский военный обозреватель Денис Попович заявлял, что в Покровске Донецкой области Украины идут уличные бои, россияне пытаются закрепиться в городе. Он отметил, что россияне присутствуют в пределах города в достаточно большом количестве и перемещаются малыми группами. При этом Попович отмечал, что даже если Украина потеряет Покровск и Мирноград, это не будет означать, что война проиграна, а будет оперативно-тактическая неудача для Украины, что позволит РФ наступать на Днепропетровскую область.