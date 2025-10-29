«Буревестник» против «Золотого купола» Трампа?

Наличие крылатой ракеты «Буревестник» может дать России рычаг давления на потенциальных переговорах с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, так как представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол», пишет The Wall Street Journal.

Газета утверждает, что «Буревестник» представляет собой «потенциальную угрозу для предложенной Трампом системы ПРО «Золотой купол» благодаря способности летать на низких высотах», поэтому «это могло бы дать Москве потенциальный рычаг давления в переговорах по контролю над вооружениями, если они возобновятся».

26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Утверждается, что в ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, по словам начальника Генштаба, это не предел.