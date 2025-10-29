USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

«Буревестник» против «Золотого купола» Трампа?

Наличие крылатой ракеты «Буревестник» может дать России рычаг давления на потенциальных переговорах с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, так как представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол», пишет The Wall Street Journal.

Газета утверждает, что «Буревестник» представляет собой «потенциальную угрозу для предложенной Трампом системы ПРО «Золотой купол» благодаря способности летать на низких высотах», поэтому «это могло бы дать Москве потенциальный рычаг давления в переговорах по контролю над вооружениями, если они возобновятся».

26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Утверждается, что в ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, по словам начальника Генштаба, это не предел.

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 23:30
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
