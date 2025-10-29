«Все козыри у Трампа»

Президент США Дональд Трамп намерен реализовать и строго обеспечить выполнение новых жестких санкций против российской нефтяной отрасли, из-за которых «Лукойл» начал распродавать свои активы. Такое заявление сделал посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, это необходимо для того, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина начать переговоры о завершении войны с Украиной.

«Мы ввели эти санкции и намерены добиться их исполнения», - сказал Уитакер в интервью Bloomberg.

Отмечается, что после объявления санкций цены на нефть подскочили, однако реакция рынка оказалась сдержанной из-за неопределенности, насколько серьезно Белый дом намерен добиваться их исполнения, учитывая, что Россия и раньше сталкивалась с жесткими санкциями с первых дней войны.

«Возможно, именно этот шаг позволит Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, как минимум начав с перемирия, чтобы можно было договориться об окончательном урегулировании», - отметил Уитакер.

По его словам, это лишь начало. «Президент Трамп держит все козыри в своих руках - и это лишь один из них. У него еще много ходов впереди», - сказал посол США при НАТО.

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в черный список крупнейшие российские нефтяные компании – «Роснефть» и «Лукойл» - в рамках новой попытки прекратить войну, лишив Москву доходов, необходимых для ее ведения. Это первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.