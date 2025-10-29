USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

«Заключил с Богом договор»: легенда футбола вышел из тюрьмы и стал проповедником

00:35 217

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняли в изнасиловании, стал проповедником в пятидесятнической евангелической церкви «Елим» в Жироне (Испания), сообщает AS.

Издание опубликовало видео, на котором 42-летний бразилец во время службы говорит: «Мы должны серьезно относиться к делам Божьим. Я тому подтверждение. Я заключил с Богом договор».

После выхода из тюрьмы в марте 2024 года Алвес нечасто появляется на публике и выкладывает в соцсетях различные религиозные послания. В его биографии в Instagram теперь указано, что он «ученик Иисуса Христа». Бывший футболист посещает евангелические церкви в регионе как минимум год.

Алвеса задержали в январе 2023 года по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го ему дали четыре с половиной года тюрьмы, но вскоре отпустили под залог в размере €1 млн до рассмотрения апелляции, которую бразилец выиграл в марте 2025-го. Из-за обвинений в изнасиловании от Алвеса ушла жена, а мексиканский «Пумас», куда он перешел в июле 2022-го, расторг с ним контракт.

Алвес выиграл 43 трофея за карьеру на уровне сборной Бразилии и клубов, среди которых «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Больше трофеев только у Лионеля Месси.

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 281
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 671
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 1631
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5238
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 23:30
28 октября 2025, 23:30 4848
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 849
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 1747
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 1721
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6285
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1443
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3558

ЭТО ВАЖНО

«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 281
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 671
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 1631
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5238
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе
Израиль наказывает ХАМАС: мощные авиаудары по Газе обновлено 23:30
28 октября 2025, 23:30 4848
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 849
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 1747
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 1721
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6285
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1443
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться