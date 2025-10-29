«Заключил с Богом договор»: легенда футбола вышел из тюрьмы и стал проповедником

Издание опубликовало видео, на котором 42-летний бразилец во время службы говорит: «Мы должны серьезно относиться к делам Божьим. Я тому подтверждение. Я заключил с Богом договор».

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняли в изнасиловании, стал проповедником в пятидесятнической евангелической церкви «Елим» в Жироне (Испания), сообщает AS.

После выхода из тюрьмы в марте 2024 года Алвес нечасто появляется на публике и выкладывает в соцсетях различные религиозные послания. В его биографии в Instagram теперь указано, что он «ученик Иисуса Христа». Бывший футболист посещает евангелические церкви в регионе как минимум год.

Алвеса задержали в январе 2023 года по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го ему дали четыре с половиной года тюрьмы, но вскоре отпустили под залог в размере €1 млн до рассмотрения апелляции, которую бразилец выиграл в марте 2025-го. Из-за обвинений в изнасиловании от Алвеса ушла жена, а мексиканский «Пумас», куда он перешел в июле 2022-го, расторг с ним контракт.

Алвес выиграл 43 трофея за карьеру на уровне сборной Бразилии и клубов, среди которых «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Больше трофеев только у Лионеля Месси.