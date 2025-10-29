США рассчитывают еще на $2 млрд

USD 1.7000
До конца 2025 года инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины может собрать еще $2 млрд. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

По словам Уитакера, по механизму PURL «обязательства постепенно выполняются».

«Еще около $2 млрд или больше мы ожидаем привлечь (через PURL. – ред.) в течение следующих нескольких месяцев, и мы надеемся, что это будет сделано очень скоро», – добавил он.

Американский посол ожидает, что в 2026 году через PURL будет собрано $12-15 млрд, «необходимых для закупки крайне важного вооружения, которое нужно Украине для самообороны и продолжения борьбы на передовой».

«И я думаю, что это еще один пример того, как Европа активизируется, как наши союзники по НАТО здесь, на континенте, активизируются и поддерживают Украину в защите в конечном счете европейского континента», – сказал Уитакер.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники по НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь через PURL собрали $2 млрд. В том же месяце в рамках встречи министров обороны государств Североатлантического альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.

Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает
Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает обновлено 01:37
01:37 5329
«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 1007
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 1390
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 2306
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5407
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 1229
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 2313
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 2179
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6510
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1874
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3660

