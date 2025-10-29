США рассчитывают еще на $2 млрд

До конца 2025 года инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины может собрать еще $2 млрд. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

По словам Уитакера, по механизму PURL «обязательства постепенно выполняются».

«Еще около $2 млрд или больше мы ожидаем привлечь (через PURL. – ред.) в течение следующих нескольких месяцев, и мы надеемся, что это будет сделано очень скоро», – добавил он.

Американский посол ожидает, что в 2026 году через PURL будет собрано $12-15 млрд, «необходимых для закупки крайне важного вооружения, которое нужно Украине для самообороны и продолжения борьбы на передовой».

«И я думаю, что это еще один пример того, как Европа активизируется, как наши союзники по НАТО здесь, на континенте, активизируются и поддерживают Украину в защите в конечном счете европейского континента», – сказал Уитакер.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники по НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь через PURL собрали $2 млрд. В том же месяце в рамках встречи министров обороны государств Североатлантического альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.