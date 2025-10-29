Закрыты несколько аэропортов в России

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили прием и отправку рейсов, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко. Позднее он уточнил, что временные ограничения действуют также в аэропортах Краснодара, Ульяновска, Казани и Чебоксар. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в аэропорту Владикавказ» введен режим «Ковер» на фоне угрозы атаки дронов. Вечером временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Пензы, а также в московских «Домодедово» и «Жуковский». В последних двух они уже сняты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбит беспилотник, летевший на Москву. Затем он уточнил, что уничтожено еще два дрона. Вечером мэр российской столицы заявлял, что сбито три дрона, летевших в сторону столицы. Рано утром во вторник он писал об одном БПЛА.

* * * 00:55 В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко. В соседней с Саратовской областью — Волгоградской объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту Волгограда также действует запрет на полеты.