Закрыты несколько аэропортов в России

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили прием и отправку рейсов, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.

Позднее он уточнил, что временные ограничения действуют также в аэропортах Краснодара, Ульяновска, Казани и Чебоксар.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в аэропорту Владикавказ» введен режим «Ковер» на фоне угрозы атаки дронов.

Вечером временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Пензы, а также в московских «Домодедово» и «Жуковский». В последних двух они уже сняты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбит беспилотник, летевший на Москву. Затем он уточнил, что уничтожено еще два дрона. Вечером мэр российской столицы заявлял, что сбито три дрона, летевших в сторону столицы. Рано утром во вторник он писал об одном БПЛА.

* * * 00:55

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.

В соседней с Саратовской областью — Волгоградской объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту Волгограда также действует запрет на полеты.

Росавиация также сообщала о введении ограничений в воздушном хабе Калуги (Грабцево). В Калужской области объявлена беспилотная опасность.

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами», — подчеркнули в Росавиации.

Также закрылся аэропорт Пензы. В ряде регионов России власти сообщали о введении режима угрозы с воздуха.

Минобороны РФ сообщало, что за три часа - с 20:00 до 23:00 (по мск) - силы ПВО перехватили 57 украинских дронов над шестью регионами России.  Утверждается, что 35 беспилотников были сбиты над Брянской областью, еще девять — над Ростовской, по четыре БПЛА перехватили над Калужской, Тульской областями, а также — Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву. Еще один БПЛА был сбит над Курской областью.

