Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Турция обратилась к Израилю

01:15 947

Турция призвала Израиль к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа, отметив, что это жизненно важно для обеспечения мира и региональной безопасности. Об этом сообщили в МИД Турции.

«Атаки Израиля в секторе Газа являются открытым нарушением режима прекращения огня. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате этих атак и вновь подчеркиваем, что полное соблюдение режима прекращения огня имеет жизненно важное значение для сохранения надежды на прочный мир и обеспечения региональной безопасности. Мы вновь призываем Израиль воздерживаться от действий, подрывающих мир и стабильность», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. По данным 12-го канала израильского телевидения, такое решение было принято премьером в ходе совещания с силовиками после того, как боевики ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа. Кроме того, ранее во вторник офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков погибшего заложника.

Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает
Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает обновлено 01:37
01:37 5329
«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 1008
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 1390
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 2307
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5407
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 1229
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 2314
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 2179
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6511
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1875
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3660

