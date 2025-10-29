Турция обратилась к Израилю

Турция призвала Израиль к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа, отметив, что это жизненно важно для обеспечения мира и региональной безопасности. Об этом сообщили в МИД Турции.

«Атаки Израиля в секторе Газа являются открытым нарушением режима прекращения огня. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате этих атак и вновь подчеркиваем, что полное соблюдение режима прекращения огня имеет жизненно важное значение для сохранения надежды на прочный мир и обеспечения региональной безопасности. Мы вновь призываем Израиль воздерживаться от действий, подрывающих мир и стабильность», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. По данным 12-го канала израильского телевидения, такое решение было принято премьером в ходе совещания с силовиками после того, как боевики ХАМАС нарушили режим прекращения огня, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора Газа. Кроме того, ранее во вторник офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков погибшего заложника.