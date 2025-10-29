Армия Турции вооружается танками Altay

На вооружение армии Турции поступили первые танки Altay отечественного производства. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи боевых машин турецкой армии и открытия завода по производству танков и бронетехники нового поколения BMC в Анкаре.

Глава турецкого государства сообщил, что танки прошли 35 000-километровую программу испытаний и выполнили 3700 боевых стрельб, прежде чем были переданы в распоряжение армии. Эрдоган добавил, что танк Altay оснащен новейшими системами для максимальной адаптации к современным боевым действиям и самым сложным условиям.

Турецкий лидер также рассказал о запуске массовой производственной линии на площади 63 000 квадратных метров, которая будет ежемесячно производить восемь танков Altay и 10 бронетранспортеров Altuğ.