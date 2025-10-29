USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Армия Турции вооружается танками Altay

01:16 525

На вооружение армии Турции поступили первые танки Altay отечественного производства. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи боевых машин турецкой армии и открытия завода по производству танков и бронетехники нового поколения BMC в Анкаре.

Глава турецкого государства сообщил, что танки прошли 35 000-километровую программу испытаний и выполнили 3700 боевых стрельб, прежде чем были переданы в распоряжение армии. Эрдоган добавил, что танк Altay оснащен новейшими системами для максимальной адаптации к современным боевым действиям и самым сложным условиям.

Турецкий лидер также рассказал о запуске массовой производственной линии на площади 63 000 квадратных метров, которая будет ежемесячно производить восемь танков Altay и 10 бронетранспортеров Altuğ.

Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает
Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает обновлено 01:37
01:37 5329
«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 1008
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 1390
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 2307
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5407
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 1229
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 2314
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 2179
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6511
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1875
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3660

