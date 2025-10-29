Один из опасных ураганов: Ямайка во власти «Мелиссы»

На Ямайку, островное государство в Карибском море, во вторник вечером обрушился опасный тропический шторм «Мелисса». Он ударил по юго-западу острова, имея силу урагана пятой, самой мощной, категории.
«Мелисса» обрушился на Ямайку со скоростью 295 километров в час, что делает его одним из самых сильных ураганов, когда-либо зарегистрированных в Атлантике. Около шести тысяч жителей эвакуировались в более чем 380 временных убежищ. Всего, полагают власти, свои дома из-за шторма и связанных с ним опасностей и ущерба будут вынуждены покинуть около 50 тысяч человек.
«На Ямайке ожидается катастрофическая ситуация. Для Ямайки это наверняка будет буря века», — сказала во вторник на пресс-конференции в Женеве специалист по тропическим циклонам из Всемирной метеорологической организации Анн-Клэр Фонтан, передает BBC.
По ее словам, на побережье Ямайки уровень океана может подняться на четыре метра, а мощные ливни приведут к катастрофическим наводнениям и оползням.
Министерство здравоохранения Ямайки в понедельник вечером сообщало о трех «смертях, связанных со штормом».
Метеорологи предостерегают, что из-за медленного продвижения ураган, возможно, будет бушевать над Ямайкой несколько дней.
По данным Национального центра ураганов США (NHC), в некоторых районах за четыре дня может выпасть до 100 см осадков. «Из-за медленного движения урагана нас ждет катастрофическое событие», — отметил заместитель директора центра Джейми Роум.
Правительство Ямайки приказало эвакуировать ряд районов Кингстона. Министр образования Дана Моррис Диксон заявила BBC, что страна готовится к шторму «невиданной силы».
Газета Washington Post отмечает, что «Мелисса» превзошел по уровню интенсивности ураган «Катрина», ставший в 2005 году одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории Соединенных Штатов.