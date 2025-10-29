Один из опасных ураганов: Ямайка во власти «Мелиссы»

На Ямайку, островное государство в Карибском море, во вторник вечером обрушился опасный тропический шторм «Мелисса». Он ударил по юго-западу острова, имея силу урагана пятой, самой мощной, категории. «Мелисса» обрушился на Ямайку со скоростью 295 километров в час, что делает его одним из самых сильных ураганов, когда-либо зарегистрированных в Атлантике. Около шести тысяч жителей эвакуировались в более чем 380 временных убежищ. Всего, полагают власти, свои дома из-за шторма и связанных с ним опасностей и ущерба будут вынуждены покинуть около 50 тысяч человек.

«На Ямайке ожидается катастрофическая ситуация. Для Ямайки это наверняка будет буря века», — сказала во вторник на пресс-конференции в Женеве специалист по тропическим циклонам из Всемирной метеорологической организации Анн-Клэр Фонтан, передает BBC. По ее словам, на побережье Ямайки уровень океана может подняться на четыре метра, а мощные ливни приведут к катастрофическим наводнениям и оползням. Министерство здравоохранения Ямайки в понедельник вечером сообщало о трех «смертях, связанных со штормом». Метеорологи предостерегают, что из-за медленного продвижения ураган, возможно, будет бушевать над Ямайкой несколько дней.