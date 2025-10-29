Передать Киеву Tomahawk или нет?

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk либо поиска альтернативных вариантов обеспечения Киева дальнобойным оружием, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Президент Трамп продолжит изучать вопрос о том, необходимы Tomahawk или существуют другие возможности для других стран обеспечить дальнобойные удары», — сказал Уитакер в эфире телеканала Bloomberg.

Дипломат не уточнил, какие именно альтернативные варианты поставок дальнобойного вооружения рассматриваются в Белом доме и какие страны могут быть вовлечены в этот процесс.

Системы Tomahawk, состоящие на вооружении армии США, обладают радиусом действия более 1,500 километров и способны поражать цели с высокой точностью. Ранее Киев обращался к Вашингтону с просьбой о поставках подобных средств. В последние месяцы ряд стран НАТО начали рассматривать возможность передачи Украине вооружений, сопоставимых по дальности с Tomahawk, включая модифицированные крылатые ракеты и ракеты класса «земля–земля».