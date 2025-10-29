USD 1.7000
EUR 1.9833
RUB 2.1450
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Передать Киеву Tomahawk или нет?

Трамп все еще раздумывает
02:28 201

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk либо поиска альтернативных вариантов обеспечения Киева дальнобойным оружием, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Президент Трамп продолжит изучать вопрос о том, необходимы Tomahawk или существуют другие возможности для других стран обеспечить дальнобойные удары», — сказал Уитакер в эфире телеканала Bloomberg.

Дипломат не уточнил, какие именно альтернативные варианты поставок дальнобойного вооружения рассматриваются в Белом доме и какие страны могут быть вовлечены в этот процесс.

Системы Tomahawk, состоящие на вооружении армии США, обладают радиусом действия более 1,500 километров и способны поражать цели с высокой точностью. Ранее Киев обращался к Вашингтону с просьбой о поставках подобных средств. В последние месяцы ряд стран НАТО начали рассматривать возможность передачи Украине вооружений, сопоставимых по дальности с Tomahawk, включая модифицированные крылатые ракеты и ракеты класса «земля–земля».

Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает
Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает обновлено 01:37
01:37 5330
«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 1009
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 1390
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 2309
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5407
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 1229
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 2317
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 2180
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6512
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1875
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3660

ЭТО ВАЖНО

Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает
Израиль нанес удары по Газе. А ХАМАС все отрицает обновлено 01:37
01:37 5330
«Все козыри у Трампа»
«Все козыри у Трампа» утверждает посол Уитакер
00:32 1009
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
Россияне на окраинах украинского Мирнограда
00:06 1390
Война с русскими руками украинцев на русские деньги
Война с русскими руками украинцев на русские деньги третья мировая
28 октября 2025, 22:56 2309
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…»
Ильхам Алиев в Джебраиле: «Надо верить в справедливость…» все еще актуально
28 октября 2025, 19:09 5407
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих
Трамп танцует на борту, а полиция разгоняет протестующих объектив haqqin.az
28 октября 2025, 23:14 1229
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть
Поле смерти: льется кровь — густая, черная, как нефть главная тема
28 октября 2025, 22:36 2317
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка?
Эрдогана с Озелем разделяет металл. А что говорит разведка? наша корреспонденция
28 октября 2025, 22:12 2180
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане...
Кому «Лукойл» продаст свои многомиллиардные активы в Азербайджане... все еще актуально
28 октября 2025, 14:50 6512
Дзюдо-автобус на улицах Баку
Дзюдо-автобус на улицах Баку И праздник, и день рождения; фото, видео
28 октября 2025, 22:39 1875
Кто на свете всех Милее?
Кто на свете всех Милее? другой взгляд
28 октября 2025, 13:43 3660
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться