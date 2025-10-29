USD 1.7000
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»

Азербайджан открыл посольство в Омане

ОБНОВЛЕНО 17:57
17:57 1435

Посольство Азербайджана открылось в Омане. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети X.

Он подчеркнул, что новое дипломатическое представительство отражает важный этап в растущем партнерстве между двумя странами: "Мы привержены дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, культуры и туризма с целью открытия новых возможностей для народов Азербайджана и Омана. Эти шаги отражают нашу общую волю к укреплению политического диалога, связей между народами и долгосрочного партнерства".

 * * * 10:10 

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром Королевского офиса Омана генералом Султаном бин Мухаммедом Аль-Номани. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что министр Байрамов примет участие в торжественной церемонии открытия здания Посольства Азербайджанской Республики в Омане.

Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
Таинственный российский самолет пролетел над Арменией. Кому оружие?
16:10 4988
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
Несостоявшийся госпереворот: как Кремль пытается спасти своего человека
18:56 2896
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
Кремль: «Алиев и Путин обсуждали тему с арестом…»
13:02 7563
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
«Лукойл» продает активы в Азербайджане?
11:21 3717
Тысячи российских солдат окружают Покровск
Тысячи российских солдат окружают Покровск
19:40 6641
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
Трамп об Азербайджане и Армении: «33 года прошло, миллионы людей погибли»
10:21 4780
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
Эльтона Мамедова вызвали в Генпрокуратуру и официально предупредили
16:41 7023
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
Азербайджанцев в Черногории призвали вести себя культурно
17:19 3420
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
Переговоры SOCAR с «Газпромом»
16:25 2785
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
Ереван о преимуществах «Маршрута Трампа»
16:19 1710
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ
Министр здравоохранения избран членом постоянного комитета ВОЗ фото
16:08 1507

