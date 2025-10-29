Азербайджан открыл посольство в Омане

Он подчеркнул, что новое дипломатическое представительство отражает важный этап в растущем партнерстве между двумя странами: "Мы привержены дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, культуры и туризма с целью открытия новых возможностей для народов Азербайджана и Омана. Эти шаги отражают нашу общую волю к укреплению политического диалога, связей между народами и долгосрочного партнерства".

Посольство Азербайджана открылось в Омане. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети X.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром Королевского офиса Омана генералом Султаном бин Мухаммедом Аль-Номани. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что министр Байрамов примет участие в торжественной церемонии открытия здания Посольства Азербайджанской Республики в Омане.