В Турции рухнул шестиэтажный дом: под завалами пять человек

Шестиэтажный жилой дом обрушился в Гебзе в 60 км от Стамбула, под завалами пять человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсетях.

«Примерно в 07:30 (08:30 по бакинскому времени) 29.10.2025 была получена информация о том, что здание, расположенное в районе Мевлана района Гебзе провинции Коджаэли, обрушилось. Считается, что пять наших граждан находятся под завалами», - отметил Ерликая.

По его данным, на место инцидента оперативно прибыли подразделения экстренных служб. В поисково-спасательных операциях задействованы 147 человек, среди них 80 сотрудников Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Как отмечают местные СМИ, неподалеку от жилого дома ведутся работы по строительству линии метро.