Как Китай мешает Украине бить по России

Пекин блокирует попытки украинского оборонного сектора закупать китайские электронные комплектующие через союзные государства, включая страны Балтии и Польшу. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Сейчас китайское правительство даже запрещает поставки компонентов в эти страны, поскольку знает, что они потом попадут к нам в Украину», – рассказал соучредитель сети украинских и международных оборонных компаний Iron Юрий Ломиковский.

По данным телеканала, власти Китая сознательно ограничивают поставки, стремясь затруднить производство беспилотников в Украине, поскольку именно это вооружение сыграло ключевую роль в противостоянии с российскими силами. ВСУ применяют дроны не только для ударов по командным и логистическим объектам, но и по объектам критической энергетической инфраструктуры РФ.

«Оружие, которое уже проникло далеко вглубь российской территории, оказывает на Москву не только военное, но и, прежде всего, социальное, экономическое и политическое давление», – заявил военный аналитик Хендрик Реммель из Германского института обороны и стратегических исследований (GIDS) в интервью телеканалу.

NTV утверждает, что ситуация в России напряженная на фоне роста инфляции и цен на энергоносители. В довесок к этому Кремль уже объявил о повышении налога на добавленную стоимость.

«Есть признаки того, что стратегия дальних ударов с использованием высокоточного оружия, прежде всего дронов, постепенно приносит успех», – полагает Реммель.

По оценке телеканала, экспортные ограничения, введенные Китаем, наносят серьезный ущерб украинской стороне и ставят под угрозу ее успехи на фронте. Отмечается, что основные комплектующие для беспилотников – двигатели, аккумуляторы и системы управления полетом – в основном поставляются из Поднебесной.