Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Постпред США о скрытых картах Трампа против России

Соединенные Штаты рассматривают дополнительные способы давления на Россию помимо действующих санкций. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

«Санкции – это лишь одна из карт, которые разыгрывает президент. Сегодня в Брюсселе я встретился с директором ЦРУ Рэтклиффом и мы обсуждали иные варианты, которые имеются в распоряжении президента. Президент (США Дональд) Трамп намерен использовать их, когда посчитает нужным», – сказал он.

Ранее Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. Одновременно Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. В ведомстве пояснили, что решение связано с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Глава Минфина Скотт Бессент подчеркнул готовность при необходимости принять дополнительные меры для поддержки инициатив Трампа по урегулированию российско-украинской войны и призвал союзников присоединиться к санкциям и обеспечить их соблюдение.

Сам Трамп, комментируя введенные ограничения, отметил, что США «слишком долго ждали» встречных шагов со стороны Москвы, однако допустил, что война может быть скоро завершена, а санкции – сняты.

В ответ Путин охарактеризовал новые ограничения как попытку давления на Россию, напомнив при этом, что при Трампе было введено наибольшее количество антироссийских санкций. Он заявил, что новые меры существенно не повлияют на экономическое состояние страны.

