«Лукойл» продает активы в Азербайджане?

11:21

Компания «Лукойл» приняла решение о продаже своих зарубежных активов после введения санкций США. В портфель продажи входят три нефтеперерабатывающих завода в Европе, сеть автозаправочных станций в 20 странах, а также доли в месторождениях в Азербайджане, Казахстане и других государствах, пишут российские СМИ.

«По грубым оценкам, общая EBITDA зарубежных объектов «Лукойла», где доля компании превышает 50%, составляет 2–3 млрд долларов. Дополнительно у организации есть миноритарные доли в других активах, общую оценку которых делать затруднительно», – отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Эксперты оценивают рыночную стоимость продаваемых активов примерно в 10 млрд долларов. Однако в текущей ситуации, по мнению аналитиков, активы могут быть проданы со значительным дисконтом – до 70% в «недружественных» юрисдикциях и до 50% в «нейтральных и дружественных» странах.

Ранее «Лукойл» официально объявил о намерении продать все свои зарубежные активы после введения против нее новых санкций США и Великобританией. В Азербайджане «Лукойл» владеет второй по величине сетью автозаправочных станций, а также десятипроцентной долей в международном консорциуме по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и пакетом акций в 19,99 процента в консорциуме по разработке газового месторождения «Шахдениз». Компания также имеет ряд других активов в стране.

Вместе с тем введенные Соединенными Штатами санкции могут фактически парализовать зарубежный бизнес «Лукойл». Чтобы минимизировать ущерб, компания готовится продать все свои иностранные активы, так как американские ограничения делают невозможными любые финансовые операции в долларах для «Лукойла» в любой точке мира. Теперь ни один банк не сможет предоставлять компании кредиты в долларах, а сама компания не сможет проводить расчеты, получать оплату или переводить средства в этой валюте. Подобные операции автоматически подпадают под действие американских санкций.

При этом, согласно пакету санкций, введенному правительством Великобритании 15 октября, ряд международных проектов с участием «Лукойла», включая Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), TengizChevroil, «Шахдениз», Южнокавказский газопровод и другие азербайджанские проекты, выведены из-под санкций до 14 октября 2027 года. Однако пакет санкций, введенный США, подобных исключений не содержит. Это дает основания полагать, что компании, вероятно, придется продать и свои активы в Азербайджане.

